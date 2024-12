Hegedűs D. Géza: „Egy évig nem lehettem beteg”

Hegedűs D. Géza művészemberként azonnal tegeződik, és egy bőröndnyi ruhával készült a fotózásra.

Egy kávézóban vagyunk, mégis teázol, ráadásul tejjel. Ez a reggeli rituálé?

– Szenvedélyes teás vagyok, a teák minden fajtája izgat. Ez valahogy már így rögzült. Reggel elfogyasztok egy hosszú kávét, de ez ifjúkoromból maradt, inkább teázom. Az egyik csészében kávé van, a másikban tea; kortyolok egyet ebből, egyet abból. Lehet, hogy ez abszurd, de én így szeretem. Korán kelő ember vagyok, 5 és 6 óra között ébredek, gyerekkorom óta magamtól, sohasem használok ébresztőórát. Másfél éve van egy kedves kiskutyánk, akivel 6 és fél 7 között elindulunk, és egy órácskát sétálunk a nagyvilágban. Ő végig szaglászik, üzen a társainak, ahogy neki is üzennek, én pedig rágyújtok egy szivarra, és bolyongunk – ő kommunikálva, én a napot végiggondolva. Azután indul a nap.

Hegedűs D. Géza: „Egy pillanatnyi suhanás volt az életemben”

A legtöbb napon a rajongással is szembesülsz. Például csapatban vártak a nézők a művészbejárónál, amikor fiatalon a szerelmes Werthert játszottad. Hogyan hatott rád a rajongás?

– Ez a színház sajátos természetéhez tartozik. A fiatal rajongók, hogy úgy mondjam, a színházszerelmesek. Amíg fiatal az ember, nézőként hajlamos a szerepet játszó színészt azonosítani a szereppel, és szemtől szembe akar találkozni „velük”, mert örömet szereztek neki a nézőtéren. De a rajongás inkább a szerepnek szól. És ez nagyszerű visszajelzés, hogy jó vagy a szerepben.

A hölgyrajongók érdeklődése is?

– Én nagyon nagy tisztelettel vagyok a nézők iránt, a hölgyek iránt is. Nem szabad modortalannak vagy neveletlennek lenni; ez része ennek a hivatásnak, és hozzá kellett szokni. A sok fiatal, aki várt, soha nem inspirált kalandokra – ha erre céloztál –, és ez az idő múlásával elkopik, mert jönnek az újabb generációk, akiket már mások várnak a művészbejárónál. Erről 37 éve magam is gondoskodom, tanítva az utódaimat az egyetemen, és örömmel látom, hogy most ők vonzzák a fiatalokat, az újakat, akik mások, mint akiket az én generációm vonzott valamikor.