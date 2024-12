Hatalmas fájdalomról vallott Curtis: „Valahogy úgy érzem, nem tudom elengedni őt”

Curtis sokszor mesélt már arról, hogy milyen nehéz gyermekkora volt amiatt, hogy az édesapjuk nagyon korán otthagyta őket. Széki Lajos gyógyíthatatlan beteg volt, a legkisebb fia, Curtis pedig alig volt 14 éves, amikor elment. Ez a trauma nagyon mély nyomot hagyott a tinédzser fiúban, akit ezek után a bátyjai neveltek fel, természetesen az édesanyjukkal közösen, akire özvegyként hatalmas teher hárult.

Curtis a mai napig nem dolgozta fel, hogy elvesztette édesapját Fotó: Markovics Gábor

Curtis érzései

A zenész most egy új dallal jelentkezett, melyet az édesapja emlékének szánt. A "Fehér rózsa" című dalban Curtis egy sír felé sétál, és végül bele is fekszik, ahol újra találkozhat a példaképével, akinek a hiánya a mai napig betöltetlen űr a szívében.

Valahogy úgy érzem, nem tudom elengedni őt, de így, hogy már részben sikerült feldolgozni, nem is szeretném elengedni apukámat. Erre egyébként nagyon jó terápia a szövegírás. Ha igazán szerettél valakit és közel áll hozzád, akkor azzal a ténnyel, hogy ő már nincs, csak együtt tudsz élni, elfogadni sosem. Édesapám több évig betegeskedett, leukémiás volt és hiába tudtuk, hogy mi lesz a vége, mégis hidegzuhanyként ért az elvesztése

– nyilatkozta a zenész korábban a hot! magazinnak. Curtis egyébként azt tervezi, hogy az elkövetkezendő időben havonta egy új dallal rukkol elő, a slágerek pedig így állnak szépen össze egy kiadvánnyá. A kész lemezen a tervek szerint több lírai dal is helyet kap majd, így végre jobban megismerheti a közönség Curtis érzelmesebb oldalát is, amelyet eddig igyekezett elrejteni a világ elől. Ennek egyik előhírnöke a mostani dal, melynek az utolsó képkockáján megjelenik a zenész édesapja, Széki Lajos is: