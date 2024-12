„Fenséges, mint a jó bor” – alig takarja valami az 50 éves Dobó Kata formás melleit

A gyönyörű színésznő mindig is odafigyelt az alakjára, már csak munkájából adódóan is, így nem is csoda, hogy 50 évesen is huszonéveseket megszégyenítő formában van.

Dobó Kata 50 évesen is elképesztően szexi Fotó: SZL

Dobó Kata ezt legfrissebb fotójával is bebizonyítja, ugyanis csak egy szinte alig takaró csipkés fehérneműben állt a kamera elé, a bámulatos látványtól pedig még a követőinek is leesett az álla. Nem győzik dicsérni A miniszter félrelép sztárját, akinek még azt is megjegyezték, hogy az egész kép összeállítása tökéletesen passzol a tónusaihoz.

„Fenséges, mint a jó bor. Meseszép vagy Kata”

„Kedves Művésznő! Csodálatosan szép vagy és gyönyörű mint mindig. Szép napot egy szép hölgynek!”

„Óóóó my good …”

„Csodásan nézel ki”

– olvasható a kommentek között.

