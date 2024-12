„Egy csoda vagy” - Elképesztően hosszú lábakat villantott Köllő Babett

Köllő Babett már többször is mesélt arról, hogy imádja a karácsonyt és persze ezzel együtt az adventet is. Az idei december azonban igencsak nehéz időszak a számára, mert szinte egyáltalán nem tud majd a családjával lenni. A Borsnak elárulta, hogy a munkája miatt rendkívül sűrű számára az év utolsó hónapja. A sok éves rutinnak köszönhetően Babett már jó előre el szokta intézni az ajándékok megvásárlását és egyéb teendőket, de idén ez is máshogy alakult, ami komoly fejtörést okoz a számára.

Fotó: Szabolcs László

Köllő Babett szórakoztató, kedves, vicces és tehetséges, az pedig már csak hab a tortán, hogy elképesztően gyönyörű is. Rengetegen tartják őt Magyarország egyik legszebb nőjének, ő pedig rendszeresen jelentkezik olyan fotókkal, videókkal, amikkel tovább erősíti ezt a véleményt. Még a decemberi hajrában sem feledkezett meg arról, hogy egy szexi képpel örvendeztesse meg a követőit.

- Egy csoda vagy különleges szépség

- Elbűvölően gyönyörű szép vagy

-Azok a lábak

- Magyarország legszebb milfe és itt a milf jó értelemben

- üzenték Babettnek a rajongói.