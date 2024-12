Megkérdeztük Delhusa Gjont, honnan van a rendőrigazolványa: Itt a válasz

Mint ismeretes, Delhusa Gjon is beállt a Kern András, G.w.M és Gáspár Győző sormintába, vagyis ő is elhitte, hogy a hosszú, szórakoztatásban eltöltött idő egyfajta szabad parkolókártyát eredményez, mellyel bárhol, bármikor és bárhogy leteheti az autóját. Hogy mindahányan tévedtek, az nem is kérdés, de Delhusa Gjonnak sikerült szintet lépnie a témában, hiszen ő valamilyen rendőrigazolvánnyal akarta megúszni a számonkérést.

Delhusa Gjon rendőrigazonyványa mémek és viccek sorának lett alapanyaga (Fotó: YouTube)

Ráadásul az erről készült videón nem csupán az hangzik el, hogy ő bizony helyszínelő, ami az ő olvasatában annyit tesz, hogy vidáman megszegheti a közlekedési szabályokat. Mindezt egy tisztázatlan eredetű, de semmi esetre sem hivatalos jelvénnyel. Ezen felbuzdulva arra jutottunk, megpróbáljuk kifaggatni magát Delhusa Gjont. El is autóztunk az énekes Buda környéki otthonához és útközben szóba elegyedtünk néhány helyivel, hátha ők tudják, hogy híres földijük mikor teljesít szolgálatot és hátha emlékeznek olyan esetre, amikor maga Delhusa helyszínelt egy balesetnél.

Delhusa Gjon alaposan kikérte magának, hogy bármivel is gyanusítsák (Fotó: YouTube)

Delhusa Gjon rendőrigazolvány ügye tovább bonyolódik

Egy helyi kisbolt előtt többen is várakoztak és bizony általános vidámságot okoztunk, amikor a településen élő, önjelölt „seriffről” kérdeztük őket. Ők persze megerősítették a gyanúnkat, hogy Delhusa Gjon pont annyira rendőr, mint mi. Ugyanakkor hozzátették, lehet, csak ők nem kaptak meghívót az énekes tisztavató ünnepségére. Egyikük pedig meg is kért minket, hogy ha sikerül elcsípnünk Delhusa Gjont, feltétlenül kérjünk tőle neki is egy plecsnit, mert a Temun elfogyott. Közeledve a Delhusa birtokhoz, megálltunk egy rövid időre és szóba elegyedtünk egy, a motorját babráló lakossal, aki már kevésbé volt derűs. Szerinte ugyanis rém kellemetlen, hogy egy népszerű előadó odáig süllyed, hogy egy szabálysértést bűncselekménnyel tetőzve igyekszik megúszni. Mert hogy véleménye szerint a magyar jog Delhusa cselekményét okirathamisításként aposztrofálja, melynek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. No, de bízzuk ezt a hatóságokra, hiszen időközben megérkeztünk Delhusa Gjon háza elé.