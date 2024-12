Azahriah idén tavasszal tripla teltházas koncertet adott a Puskás Arénában, amelynek óriási visszhangja volt. A gigantikus sikerek után döbbenten fogadta a hírt a közönség, amely szerint egy időre az énekes elbúcsúzik.

Azahriah októberben vonult vissza egy időre, egyelőre nem lehet tudni, hogy visszatér-e valamikor

Baukó Attila egy kedves barátja negyvenedik születésnapja alkalmából szervez közös zenélést, amellyel kapcsolatban így fogalmazott:

– „Testvérek! 2024.12.22-én a gyönyörű Magyar Zene Házában kedves barátom/bajtársam - Szarvas Dávid - tartja negyvenedik szülinapját. Ennek örömére egy közel 3 órás zenélést tervezünk három zenekarral, ennek egyharmadában (vagy tovább) én is játszani fogok az Unicumbiával. Nagyon várom, gyertek minél többen, minden zenész önmagában profi és mesteri. karácsony előttre hangulatos esti program családoknak - kortalan stílusok (jazz, salsa, cumbia, gitárének) - vagy soloban is azoknak akik élik az Azi-vibeot a slágereken és a hypeon túl.” - írja az énekes, ám még mielőtt felcsillanna a rajongók szeme, hogy Azahriah visszatér, gyorsan hozzátette kiegészítő információnak, hogy ez nem visszatérés és “nem Azahriah zene lesz, mert ez az esemény nem arról szól, hanem mindannyiuk szeretetéről a zene felé, amit játszanak”. Azi egyébként dobon nyomja majd, gitározik és énekelni is fog, természetesen nem egyszerre. Az esemény részleteit az énekes közösségi oldalain lehet nyomon követni.

Hatalmasat robbant a hír októberben, amikor az énekes saját maga jelentette be visszavonulását. A húszas évei elején járó híresség egészen rendkívüli sikereket ért el a zenész szakmában, olyan tömegeket mozgatott meg, ami korábban nem sok mindenkinek sikerült hazai viszonylatban; sokak szerint annyi mindent tett le az asztalra, amit mások 20-30 év alatt érnek el. Vitathatatlan, hogy a tavalyi év egyik leghallgatottabb előadója volt Magyarországon és az érdeklődés iránta még mindig folyamatosan növekvő tendenciát mutat, ő azonban úgy döntött, hogy megpihen egy kicsit, szeretne sok dolgot helyretenni az életében.