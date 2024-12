Ábrahám Edit: Nem a neten találom meg a társam!

Szerény körülmények között élt gyerekkorában Ábrahám Edit, így akkoriban nem lehetett szó hatalmas karácsonyozásokról. Ám mindig megadták a módját: volt csodás fenyőfájuk, és a teljes család együtt ünnepelt. Igaz, nem kaphatott túl sok ajándékot.

Ábrahám Edit karácsonya idén is meghitt - Fotó: archív / hot magazin

– A születésnapom december 26-án van, így sokszor összekötötték a kettőt. Egyszer kaptam egy piros, háromkerekű biciklit, és egész nap a fa körül mentem. Olyan kicsi voltam, hogy még nem tudtam tekerni, és spárgával rákötötték a lábamat a pedálra – árulta el a hot! magazinnak a színésznő, aki törekszik arra, hogy továbbéljenek a hagyományok. Ábrahám Edit fia és családja mostanában a házigazda. – Minden évben összejön a nagy család, pár éve már a fiaméknál, mert ott férünk el. Ott lesz a mi családunk és a menyemé is, három kisgyerek: a két unokám és a menyem testvérének a kislánya. Ilyenkor nagy nyüzsgés és még nagyobb szeretet vesz körbe minket – tette hozzá Edit, aki még a vásárlás hangulatát is őszintén szereti.

Ábrahám Edit unokája boldoggá teszi

Nem titok: társ ezúttal nem lesz a színésznő mellett a karácsonyi időszakban. Ám számára ez nem is központi kérdés – egész másra koncentrál helyette.

– Boldoggá tesznek az unokáim, hogy színházban játszom, ha esik a hó, és sétálhatok benne egyet. Nem gondolom, hogy azt a korszakomat élném, amikor hirtelen szembe jön valaki, de sosem lehet tudni – részletezte Edit, akinek nem megy könnyen az ismerkedés. – Sokszor akik engem megkeresnek, nem tudnak elvonatkoztatni attól, hogy színész vagyok. Vajon Ábrahám Edithez közelednek-e vagy a színésznőhöz? Sokan írnak az oldalamon, de sokszor meg sem nyitom, mert látom, hogy nem jó hangnemben közeledik valaki. Úgy érzem, hogy én nem az interneten találom meg a társam. Nekem úgy jöttek a nagy szerelmek az életembe, hogy egyszer csak ott voltak; ez így is lesz, ha a Jóisten úgy akarja. Asztrológiát tanulok, és azt látom, hogy nem biztos, hogy ez az utam – tekintett előre.

Ábrahám Edit gyerekkorában szerényebben ünnepeltek - Fotó: archív / hot magazin

Ábrahám Edit kora ellenére fantasztikusan néz ki

Ezúttal még egy különleges, pin up stílusú fotózáson is részt vett Edit az ünnep alkalmából, és bár ez a világ nem áll olyan közel hozzá, mégis jól érezte magát benne. Ábrahám Edit fogyása ugyanis bámulatos!

– Nagyon tetszik, hogy azokban az években még helyükön voltak a szerepek. Hiszek a klasszikus szereposztásban, hogy a nő teremtse meg a meleg családi légkört, a férfi pedig az anyagiakat. Persze ez nem mindig lehet így, meg nem azt mondom, hogy a nőnek csak a pelenka és a fakanál jusson, de a mai világban túl sok helyen kell helytállni. Akkoriban nem hárult még ennyi minden a nőkre – gondolkodott el a mindig csodás színésznő, aki tesz is azért, hogy jól nézzen ki. Az pedig, hogy Ábrahám Edit hány éves, ebből a szempontból szinte mindegy is, hiszen fantasztikusan néz ki. – Minimális sminket felteszek mindennap. Amikor megyek a piacra, és néznek az emberek, jólesik, ha egy kiegyensúlyozott ember benyomását keltem, hogy azt az arcot lássák viszont, amit a tévéből ismernek. Rendszeresen járok kozmetikushoz, fodrászhoz, manikűröshöz és pedikűröshöz. Elég hiú vagyok, odafigyelek magamra. Nemrég nyolc kilótól szabadultam meg, amiről azt hittem, hogy ennyi idősen már nem olyan könnyű, de szerencsére tévedtem. Rátaláltam egy testsúlycsökkentő mátrixra, amelyben van például egy vadon termő szilvafajta. Bélseprűnek hívják ezt az egzotikus kivonatot, és hát a változókorral lelassul az anyagcsere, ez pedig segített beindítani. A kúra segített, hogy megszűnjön az édesség utáni sóvárgásom, egy úgynevezett cukorgyilkos növénynek köszönhetően. Nem kellett sanyargatnom magam; igaz, az nem is az én műfajom – magyarázta.