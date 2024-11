Ugyanabban a betegségben szenved Wendy Williams, mint amilyenben Bruce Willis is. Az amerikai műsorvezetőt kihasználták.

Wendy Williams sosem ismert lehetetlent otó: Pexels/StockHouse Films llc (Képünk illusztráció)

Kihasználták Wendy Williams-t

A gyám ügyvédje, Sabrina Morrissey megerősítette, hogy a 60 éves talkshow egykori házigazdája tartósan cselekvőképtelenné vált. Wendy Williams, egy elismert házigazda és médiaszemélyiség, akit tragikus módon korai demenciával diagnosztizáltak és ennek következtében súlyos károsodást szenvedett. Most a Williams állítólagos kihasználása miatt folyamatban lévő per részeként nyújtottak be egy határozatot. Idén forgatták le ugyanis Wendy Williams-szel a Hol van Wendy Williams című dokumentumfilm-sorozatot, amiben a látszólag nem 100%-os műsorvezető beszél arról, hogy miért mondott le házigazdai szerepköréről saját műsorában.

A gyám sikertelenül próbálta megállítani a négyrészes sorozat megjelenését, amiben a műsorvezetőt sebezhető állapotban mutatták meg, aki a pénzügyi helyzete miatt sírni kezd, és beszámol arról, hogy szenvedélybetegségben szenved - írja a Page Six.

A lezárult forgatás után kiderült, hogy Williamsnél frontotemporális demenciát és afáziát diagnosztizáltak, amelyek emlékezetkiesést okoznak, és rendszertelenül viselkedik. Állítólag a betegség jeleit mutatta, amikor elkezdődött a sorozat felvétele. Morrissey korábbi beadványaiban azt állította, hogy a producerek vagyonokat kerestek a sorozatból, míg Williams csak 82 ezer dollárt kapott, ezért a gyám kártérítést kér ügyfele nevében. Legutóbbi levelében azonban Morrissey azt kérte a bírótól, hogy törölje le az egykori rádiós DJ egészségi állapotára, családi kapcsolataira és pénzügyeire vonatkozó érzékeny információkat, hogy megvédhesse a magánéletét. Arra is rámutatott, hogy milyen előnyökkel jár a teljes nyilvántartás lezárása a cselekvőképtelen személy magánéletének védelme és méltósága érdekében.