Sok fájdalmat kell elviselnie mostanában a világnak. Sorra hunyják örök álomra a szemüket a sztárok, és csak azt kívánjuk, hogy legyen már vége. A rendőrség most megerősítette, hogy 39 éves korában elhunyt a K-dráma sztárja, Song Jae-rim, aki több tévésorozat főszereplője is volt. A leghíresebb alakítása a Moon Embracing the Sun című filmben volt.

Egy barátja találta meg őt holtan. Ebédre ment hozzá vendégségbe, és a lakásában ott hevert a sztár holtteste. A rendőrség nyomoz a férfi halálának ügyében - írja a Mirror.