Tóth Gabi őszinte vallomása: „Máté itt volt megint és fölszedett a földről!”

Bár most sem kímélte az énekesnőt és párját a zsűri, ők elégedettek, sőt boldogok voltak az eredményhirdetés után. Tóth Gabi és Papp Máté Bence a Dancing with the Stars első adásában veszélyzónásak voltak, de most a továbbjutók közt harmadikként mondták ki a nevüket, amit a közönség szavazatainak köszönhetnek.

Tóth Gabi és Bence nagyon élvezték a táncot, a nézők tovább is juttatták Fotó: MG

Tóth Gabi újra régi önmagát adta

A táncos showműsor legelső adásában a sztáranyuka és kedvese a táncukkal egy nagyon nehéz fejezetet szerettek volna lezárni. Tóth Gabi és szerelme produkciója azonban nemhogy tetszést nem aratott, de Juronics Tamás és Szente Vajk földbe döngölték kritikájukkal a párost.

– Annyira élveztük most a táncot, hogy nem gondoltunk arra, mi lesz utána – kezdte hatalmas mosollyal az énekesnő.

Még az eredményhirdetésnél is benne voltunk a táncban, a koreográfiában. Nagyon hálásak vagyunk a szavazatokért, mert ezek szerint ez tetszett az embereknek és továbbjutottunk. A múlt heti után, nagyon fel kellett magunkat szívni, mert azért odavertek bennünket egy-két mondattal, ami nem mondom, hogy olyan jól esett. Mi jól bírjuk a kritikát, isszuk ennek a szakmai zsűrinek a szavait, mert ők tényleg értenek hozzá és szeretnénk fejlődni. Nagyon nehéz volt felszívni magamat, de Máté itt volt megint és húzott és fölszedett a földről, nagyon büszke vagyok rá és nagyon örülök, hogy külön megdicsérte Szente Vajk, mert megérdemli!

Tóth Gabi azt is elárulta, hogy úgy érzi felszabadult, megkönnyebbült, mert azt a Tóth Gabit tudta hozni újra, azt az énjét, akit anno megszerettek az emberek.

– Hálás vagyok, hogy tudtam felszabadult lenni annak ellenére is, hogy nekünk nem olyan könnyű ide kiállni. Ennyi kritikus szemnek eleget tenni megannyi meghurcoltatás után hinni, bízni, odatenni magunkat, és fókuszálni azokra az emberekre, akik szeretnek, nem könnyű! De köszönjük a sok szeretet, amiből szintén kapunk, mert erőt adnak!

Papp Máté Bence szerint főleg szerelmének van szüksége ezekre a pozitív kommentekre.

– Nekem van magabiztosságom és én olyan büszke vagyok Gabira… Amikor kicsit mélyponton van, akkor ez nagyon sokat segít!