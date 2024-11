"Végre újra megtaláltam" - Tóth Gabi a könnyeivel küszködve tett érzelmes vallomást

Tóth Gabinak rengeteg rajongója van, de közben sokan támadják is őt. Hogy miért kapja folyton a negatív kommenteket, beszólásokat? Sokszor talán még az internetes trollok sem tudják, hiszen már olyan dolgokkal is bántják, amik tényleg nevetségesek.

Az énekesnő jelenleg a Dancing with the Stars-ban szerepel, és többször is tett arra megjegyzést, hogy szerinte a zsűri sem mindig igazságos vele, hiszen a kritikájuk alkalmanként inkább személyes, mint szakmai.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Bánkúti Sándor / hot magazin

Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence a Dancing with the Stars legutóbbi adásában is mindent megtettek azért, hogy egy emlékezetes produkcióval ajándékozzák meg a közönséget. Az igyekvésüket úgy hálálta meg a közönség, hogy továbbjutottak, így a következő adásban is megmutathatják majd, hogy mit tudnak.

Tóth Gabi a legutóbbi produkció után a Tények Plusz stábjának tett érzelmes vallomást, és elárulta, hogy végre újból sikerült megtalálnia azt, ami már sok éve elveszett benne.

Nagyon sok éve elveszítettem magamban ezt a hitet vagy önerőt, amiből tudtam mindig táplálkozni, és most volt egy pillanat, amikor a Mátéval így összenéztünk, és én éreztem újra magamban azt, hogy ez most ki fog jönni, itt van, végre újra megtaláltam

– mondta a könnyeivel küszködő Tóth Gabi.

Itt lehet megtekinteni a Tények Plusz riportját: