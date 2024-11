Szabó Zsófi: Kérjük a „jobbulást Andrei” kommenteket!

Az egész ország izgatottan várja a szombat esti Dancing with the Stars élő adását, s nem csak a kedvenceik produkciója miatt. Pénteken váratlan hír járta körbe a sajtót: Szabó Zsófi profi táncos párja, Andrei Mangra verekedésbe keveredett, meg is sérült. Feltehetően nem is áll majd színpadra, a Bors úgy tudja, Zsófi már egy másik profi táncossal készül az estére. Azt pedig ő maga mondta el, mennyire aggódik Andrei egészségéért…

Szabó Zsófi ápolta a héten Andrei Mangrát (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szabó Zsófi: „Én már ápolgatlak"

– A héten csak Zsófi fog beszélni – szögezte le Andrei Mangra egy TV2 Play-re töltött videóban, amit a hét elején rögzítettek. A profi táncos mindezt elfúló, rekedt hangon mondta, világos volt: igencsak beteg.

– Szegény Andrei egy kicsit megfázott – ismerte el a kamerának Zsófi is.

Kérjük a „jobbulást Andrei" kommenteket. Meg fogsz gyógyulni. Én már ápolgatlak

– nézett elérzékenyülve a partnerére.

– Reggel teával várom, délután kedves szavakkal… Ezektől gyorsabban meg fogsz gyógyulni – mosolygott a műsorvezetőnő, aki a felvételkor még nem is sejtette, hogy egy kis megfázásnál sokkal nagyobb problémával kell megküzdeniük.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra párosa eddig eredményes volt a műsorban, most azonban veszélybe került a közös folytatás (Fotó: TV2)

A produkció hivatalos válasza a verekedési esetről még várat magára – talán csak az élő show-ban szembesülnek a döntéssel a nézők, akárcsak a legelső adásban, amikor is a titokzatos 13. páros kilétét fedték fel. Azt is igen csavarosan, hiszen először a nagybeteg Lagzi Lajcsi nagy visszatérését ígérték be: majd végül a Séfek Séfe egyik sztárja, Vomberg Frigyes lépett parkettre Südi Iringóval.