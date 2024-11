„Példát szeretnék mutatni mindenkinek” – vasárnap a nyírbátoriaknak is énekelni fog Szilágyi József

Ez persze érthető is, hiszen egyfolytában készül a vasárnapi élő showra. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy József miatt a nyírbátoriak is nagy figyelemmel kísérik a Megasztárt, sőt, még a közösségi médiában is arra biztatják egymást, hogy szavazzanak.

Szilágyi József szegénységben, de nagy szeretetben nőtt fel Fotó: TV2 / TV2

A Megasztár énekesével most a Szon.hu beszélgetett, az interjúból mások mellett az is kiderül, hogy Szilágyi József nagyon szívesen emlékszik vissza a gyerekkorára, hiszen nagyon szerette Nyírbátort. Szilágyi kiemelte, hogy ugyan szegénységben éltek, de emellett nagy szeretetben is.

Jóformán ott nőttem fel, hiszen 18 éves koromig laktunk ott. Ott vannak a mai napig az ismerőseim, keresztkomáim, a családomnak egy kicsi része maradt a városban, de rengeteg barátom van még mindig ott. Jóformán az egész Nyírbátor ismer engem, most meg amióta a Megasztárban énekelek, még több szeretetet kapok vissza

– mesélte a lapnak Szilágyi József.

A Megasztár igazi közösségépítő erővel is bír

Az énekes mellett Nyírbátor polgármestere, Máté Antal is megszólalt, aki elmondta, hogy mindenki nagyon büszke arra, hogy egy újabb tehetség viszi tovább a város hírnevét. A városvezető elmondta, hogy nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek, és természetesen a város vezetése is folyamatosan követi a közösségi médiában és a televízióban is Szilágyi Józsefet.

– Nagyon jó érzés látni, hogy Nyírbátorban milyen összetartó erő Józsi. Amikor egy ilyen tehetséges és közkedvelt énekes válik egyszerre országosan is ismertté, akkor a helyiek összefognak, egymást biztatva szurkolnak és szavaznak Józsira. A közösségi médiában többféle kezdeményezés is indult a támogatására, sokat posztolgatnak róla az emberek. Ő egy nagyon jó példa arra, hogy egy ilyen kisebb városból is ki lehet tűnni a tehetséggel. Nyírbátor nagyon komoly kulturális, zenei hagyományokkal rendelkezik, folyamatosan támogatjuk a fiataljainkat is, hogy el tudják érni a céljaikat. Valamint a rendezvényeinket is úgy szervezzük, hogy előtte mindig megkérdezzük a helyieket, milyen koncerten buliznának a legszívesebben, és a legnépszerűbb előadókat hívjuk el. Azt látva, hogy Szilágyi Józsefet mennyien szeretik, azt hiszem nem kérdés, hogy Nyírbátor visszavárja