"A többit nem mondom, csak 18-as karikával!" - Teljesen beindult Papp Máté Bence Tóth Gabira

A múlt hétvégén újra indult a Dancing With the Stars új évada, ahol rengeteg híresség és profi táncos próbálja meg összemérni a tánctudását hétről hétre. A versenyzők között egyedüli szerelmespárként részt vesz Tóth Gabi és tánctársa, és szerelme is Papp Máté Bence. Az énekesnő és a táncos egy kérdezz-felelek keretében árult el vicces és eddig nem ismert részleteket az életükről és a múltjukról.

Tóth Gabiék jelenleg a Dancing With the Starsban táncolnak hétről hétre /Fotó: Bánkúti Sándor

A páros beszélt ijesztő élményeikről, a horrorfilmekhez való hozzáállásukról és arról is, hogy Tóth Gabi fiatalkorában véletlenül beült a moziban a hatodik érzék című filmre, mert azt gondolta, hogy az az ötödik elem folytatása. Az izgalmas pillanatok azonban csak ezután következnek.

Melyik horrorkarakter lenne szerinted a legjobb táncpartner és miért? - hangzott el a kérdés Tóth Gabiéknak. A válaszok azonban eléggé megdöbbentőnek és szórakoztatónak bizonyultak.

Akit én nagyon szerettem, az az Ollókezű Edward, nem az a tipikus horrorkarakter, de őt nagyon bírtam.

- kezdte el Tóth Gabi a válaszadást. Ezután átvette tőle a párja a szót, akinek kész kép volt a fejében arról, hogy milyen horrorfilmes karakterként nézné meg szívesen Gabit. Kiderült az is, hogy ha Gabi megjelenne egy Harley Queen jelmezben, akkor gyorsan fülledté és korhatárossá válna a hangulat.

Ha te lennél, akkor mondjuk Harley Queen. Nem egy olyan nagy horrorkarakter, ő ilyen horrorparódia. De biztos azért, mert eltudnálak képzelni abban a ruhában... Ennyi a többit nem mondom csak 18-as karikával.

- nevette el magát Papp Máté Bence.

