„Nem mertem kimenni az utcára” - Több alkalommal megfenyegették a Megasztár énekesnőjét

Egy pillanat alatt váltak népszerűvé a Megasztár énekesei. Az ismertségnek azonban van egy árnyoldala is, gyakran kell szembenézni a negatív kritikákkal az interneten. Az emberek kegyetlenek tudnak lenni, és időnként átlépik azt a láthatatlan határt, ami már felér a zaklatás fogalmával. Így járt Bánsági Petronella is, akit üzenetben és kommentekben sem kíméltek. Sok kritikát kapott, viszont sajnos olyan is előfordult, hogy megfenyegették.

A Megasztár 2024-es évadának versenyzője nem foglalkozik a kritikákkal (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője csak kísérettel mert utcára lépni

A Megasztár versenyzője „taktikát” váltott, igyekszik nem foglalkozni a rossz véleményekkel.

Már nem olvasom a kritikákat, arra jöttem rá, az a legjobb, ha figyelmen kívül hagyom a bántó kommenteket.

– Tudom, hogy Abigél és a többi lány szerelmes leveleket kaptak, én viszont fenyegetéseket. Volt időszak, amikor nem mertem kimenni az utcára – kezdte Nelli, aki egy példát is felidézett.

Azt írták: „Ha meglátlak az utcán, odamegyek, és öngyújtóval felgyújtom a madárfészket a fejeden.”

– Ilyen és ehhez hasonló leveket kaptam. Megmondom őszintén, kicsit féltem. Utána már megnyugodtam, mert tudom, hogy ezek csak úgynevezett fotelharcosok, de egy ideig kísérettel mentem az utcán, hol Dávid, hol Robi jött velem – árulta el az énekesnő, majd hozzátette, tudja és érzi, hogy a bántó megjegyzések mellett nagyon sokat szeretik, ami nagyon jól esik számára.

Bánsági Petronella tudatosan kíméli magát a negatív kommentelőktől (Fotó: TV2)

Hatalmas meglepetés érte

Ezt azonnal be is bizonyította Goják Jana, a Megasztár háttérműsorának riportere, aki egy levelet adott át Nellinek az interjú végén, amit a versenyző a videóban felolvasott a nézőknek.

– Drága Nelli! Az alázat és a szenvedély, ami benned pezseg, az magával ragadó.

Példaértékű a zenei munkásságod, bárki számára, aki látja benned azt a tisztességet és kitartást, amit mutatsz magadból az előadásaidon keresztül.

Tudod, ha csak egy embernek adsz a lelkedből a hangodon és a személyiségeden keresztül, már mindenki győztes. Felpezsdítetted a Megasztár nézőit drága Nelli, légy nagyon büszke magadra, mi már több ezren azok vagyunk rád. Szeretettel ölellek, Nia – hangzott el az üzenet.