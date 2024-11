Megható vallomást tett édesanyjáról a Megasztár fiatal tehetsége

Még csak tizennyolc éves, de máris fenekestül felfordult az élete. Dányi Róbert a TV2 Megasztár című tehetségkutatójában az álmait valósítja meg, ezért lelkesen költözött be a Mega-házba. A rengeteg izgalom mellett azonban nem feledkezik meg a támogató családjáról sem, akik hiányával nem könnyű megbirkóznia.

A Megasztár élő adásaiban fantasztikusan szerepelt eddig - Fotó: TV2 / hot magazin

A Megasztár versenyzője először van távol a családjától

– Csak a fizikai távolság nagy, mert mindennap beszélünk, sokszor videó­híváson keresztül. Amikor csak időnk van, és egyikünk sem dolgozik, felhívjuk egymást.

Az este a legrosszabb, mert szokatlan a környezet, hiszen ilyen sokat még nem aludtam idegen helyen, távol az otthonomtól.

– Emellett anyukám főztje és az esti közös tévézés hiányzik a legjobban – kezdte a fiatal tehetség a hot! magazinnak. – Viszont azt mind tudjuk, hogy azért vagyok itt, hogy az álmom teljesüljön, és ezt megértik ők is, és egy lehetőségként fogjuk fel ezt az egészet. Meg szerintem egyébként sem árt, ha most egy kicsit önállósodom.

Robi családja nagyon támogató - Fotó: Máté Krisztián / hot magazin

A Megasztár felfedezettje a verseny mellett szorgalmasan tanul is

Robi az énekórák, próbák és a különböző forgatások mellett aktívan tanul is. Semmiképpen nem akar lemaradni a tananyaggal, hiszen a tanév végén vizsgáznia kell, és szeretne minél jobban teljesíteni.

– Tavaly érettségiztem, idén pedig a technikusi vizsgát tervezem megszerezni, ugyanis csak azután kapom meg az érettségi bizonyítványt, ha ezt is teljesítem. Így a Megasztár mellett folyamatosan tanulok is. A Mega-házba magammal hoztam a laptopomat, amin gyakorolhatok. Mindig kérem a tanárokat, hogy adjanak feladatokat, mert nem szeretnék lemaradni. Szerencsére nem kell bejárnom – az már valószínűleg bele sem férne most az időmbe –, csak online tanulok. Tolom ezerrel ide is, oda is! – mondta elszántan Robi. – Van, amikor azt érzem, hogy felrobban az agyam, és kész vagyok, de azért egyre jobban megy a felkészülés mellett a tanulás is. A Megasztárt amúgy sem érzem munkának, hanem inkább kikapcsolódásnak. Imádom az egészet!

Elengedték a kezét Robi szülei nem tagadják, féltették a fővárosba egyedül elengedni fiukat, de úgy érezték, egyszer el kell engedniük a kezét. Az álmai megvalósításában pedig buzgón támogatják, és minden élő adásban a stúdióban szurkolnak neki. A Borsnak azt is elárulta Robi édesapja, hogy mit tanácsolt a fiának: „Az alázat, az maradjon meg benne!” – mondta az édesapa.