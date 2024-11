Kitálalt az exférjéről és a konfliktusokról Balogh Edina

Nagyon sokszor voltak olyan pillanatai Balogh Edinának, amikor azt érezte, hogy nem lehet elbírni azt, amibe belement a magánéletében.

De el lehet! Az az alapja, hogy nagyon szeretjük egymást a Simonnal. Tehát van egy nagyon nagy tisztelet és szeretet, ami mindenek felett áll. Ez nagyon jó, ez egy biztonság. Van az a megtalálás, amikor te, egyéni emberként nagyon boldog vagy ebben az egészben, és akkor itt behoznám azt az egyéni utat, amit külön-külön meg kell járni szerintem

– fogalmazott az Egy ritmusban podcast legújabb epizódjában Balogh Edina. Hozzátette, párjának, Szabó Simonnak a veszteségét, a fájdalmait, a sérelmeit ugyanúgy végig kell magán vinnie és valahol el kell majd engednie.

„Részemről is, én is hoztam egy csomagot, hoztam egy csomó sérelmet, hoztam egy önértékelési problémát is. Ezekkel nekem is dolgoznom kellett külön, mindentől függetlenül. És akkor ebbe jönnek be a gyerekeink, akik teljesen ártatlanok ebben az egészben, és ők csak pislognak… Ez nem könnyű, és azért térek vissza az exekre, mert nekik is meg kell járniuk ezt az utat ahhoz, hogy ez ide kivetüljön a mi életünkre, hogy mi is megnyugodhassunk.

Mi a volt férjemmel végigmentünk, és ő megcsinálta. Ő volt annyira intelligens, amiért nagyon hálás vagyok neki, hogy azon túl, hogy én mondtam ki a végét, ő ezt el tudta fogadni, magába tudott nézni és saját magát elkezdte ő is felépíteni egy új élethez. És így fogytak el a konfliktusok. Ez nagyon ritka, de ez egy nagyon nagy munka

– mondta Balogh Edina. Aki azt is elmondta, Szabó Simonnal ismeretlen talajra tévedtek, két exszel. Náluk végül ő mondta ki a végét, Szabó Simonéknál pedig a színész.

„Tehát valamilyen szintű sértettség is fennállt az előző házasságunkból, kapcsolatunkból. Nagyon sok mindennel kellett hirtelen szembenézni. Nem tudtunk abban gondolkodni, és még most sem tartunk ott, hogy összerakjuk magunkat egy fedél alá, az egész családunkat. Mi sem tartunk itt, és azt gondolom, még az exeink sem tartanak ott, hogy ebbe így bele tudjanak sodródni. Egyébként ennek más oka is van, egyrészt hogy ő a belvároshoz van kötve a gyerekeivel, én pedig Szentendréhez vagyok kötve a gyerekeimmel. Az összes különóra, a barátok, az életünk az Szentendre, nekik minden a belváros. Tehát ez is egy nehezítő tényező. Úgyhogy mi úgy élünk együtt, hogy amikor nem a gyerekeivel van ő, akkor velem van, velünk van, attól függően, hogy éppen a gyerekek nálam vannak vagy nem. Ha pedig sikerül, akkor összehozzuk azt, hogy hatan találkozunk, ami mindig egy ajándék és egy külön csoda, mert ez nálunk nagyon-nagyon ritka, ennek egyéb okai is vannak…” – árulta el az adásban Edina.