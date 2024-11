Gyászol Jim Carrey: újabb tragédia sújtott le a színész családjára

Most érkezett a szomorú hír: Jim Carrey nővére, Rita Carrey hosszan tartó betegség után hunyt el.

Jim Carrey nővére hosszú ideje betegeskedett Fotó: Unsplash.com

Jim Carrey újabb szerettét vesztette el

Jim Carrey a legfiatalabb gyerek a családban, három testvére volt: John, Patricia és Rita, aki most vesztette életét. Pár évvel korábban már kijutott a gyász a színésznek, akkor a legidősebb fiútestvér, John hunyt el. Rita egyébként rendkívül büszke volt a bátyjára, a világ legnagyobb színészének és komikusának nevezte.

Az asszonynak ugyancsak kijutott a tragédiákból: 2005-ben egy autóbalesetben vesztette el a fiát, aki mindössze 25 éves volt – írja a TheSun.

Growing Up Carrey címmel könyvet is írt, amelyben a későbbi sztár, Jim mellett való felnőtté válásáról, valamint a fia halálát követő gyászról beszélt. A sokszor nehéz sorsot cipelő Rita mindenből próbálta a legtöbbet kihozni. Dolgozott rádiós műsorvezetőként, előadóként és fellépett egy rockzenekarban is. Több százan tisztelegtek előtte az interneten, és osztották meg részvétüket. Sok ismerős, munkatárs és barát emlékezett meg Rita Carrey-ről. Egyik közeli ismerőse az alábbi módon búcsúzott Ritától: