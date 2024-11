Szigorú figyelmeztetést kapott Harry herceg: jobb, ha nem viszi Angliába a gyerekeit

A királyi család hagyományaiban a karácsonynak kiemelkedő szerepe van, a család ugyanis a tradíció szerint az ünnepeket Sandringhamben tölti. Az elegáns birtokon fekvő kastély az egész famíliának elég, Harry herceget mégis óva intik a rajongók attól, hogy gyerekivel ott töltse az ünnepeket - írja a Life.hu.

Harry herceg gyerekei nem ismerik a királyi családot

Az Egyesült Királyság királyi családi hagyományai hosszú múltra tekintenek vissza, amelyek közé tartozik a Sandringham-birtokon töltött karácsony is, amelyet Erzsébet királynő idejében évtizedeken keresztül megtartottak. Azonban Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban elhatározták, hogy a királyi szerepkörből kilépve Kaliforniában költöznek, és ott élnek, távol a brit királyi családtól. Az utóbbi időben azonban olyan hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint Harry herceg fontolóra vette, hogy feleségével és két gyerekével, Archie-val és Lilibet Dianával visszatérjen Sandringhambe, hogy részt vegyenek a királyi család hagyományos karácsonyi ünnepségén. A döntés nemcsak a brit sajtót, hanem a rajongókat is megosztotta. Sokan figyelmeztették Harryt, hogy ez az út több problémát is felvethet, és érdemes alaposan mérlegelnie, mielőtt gyermekeit ilyen környezetbe vinné.

Harry herceg karácsonya: a család a legfontosabb

Az elmúlt években Harry herceg kapcsolata a királyi család többi tagjával jelentősen megromlott. A herceg és felesége többször is kritizálták a családot, de Harry memoárja, a Tartalék megjelenése kavarta eddig a legnagyobb vihart. A könyv számos családi konfliktust tárt fel, beleértve Vilmos herceggel való vitáit és Károly király távolságtartását is.

Rajongók szerint egy ilyen feszült légkör nem ideális a kisgyerekek számára, akik érzékenyek a környezetükre. „Sandringham nem biztos, hogy a legmegfelelőbb hely Archie és Lilibet számára, amíg a családi konfliktusok nem rendeződnek” – írta egy Twitter-felhasználó.

A múlt árnyékai

Sandringham a királyi család egyik legikonikusabb helyszíne, de Harry számára fájdalmas emlékeket is őriz. Édesanyja, Diana hercegnő tragikus történetének nyomai máig kísérthetik a herceget, aki többször nyilatkozott arról, hogy a sajtó és a családi hagyományok miként járultak hozzá édesanyja szenvedéséhez. Egyes vélemények szerint Harry számára érzelmileg terhelő lehet visszatérni Sandringhambe, és nem biztos, hogy gyermekeit ilyen emlékekkel terhelt környezetbe kellene vinnie.