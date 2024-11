Most érkezett a szomorú hír: 78 évesen elhunyt a legenda

Szomorú hírről érkezett bejelentés: 78 éves korában elhunyt a Bee Gees legendás dobosa, Colin Petersen. A zenész volt az ikonikus banda eredeti dobosa, aki hatalmas szerepet játszott az együttes korai sikereiben.

Elhunyt a Bee Gees legendás dobosa / Fotó: @Pexels

Nehéz szívvel jelentjük be drága barátunk, Colin 'Smiley' Petersen halálát. Gazdagabbá tette az életünket, és szeretettel, gondoskodással és tisztelettel tartotta össze a csapatunkat. Fogalmunk sincs, hogy leszünk meg a ragyogó mosolya és mély barátsága nélkül. Szeretünk, Col, nyugodj békében!

- jelentették be a zenész halálát a Best of the Bee Gees Facebook-oldalán.

Colin Petersen karrierjét gyerekszínészként kezdte: szerepelt a Smiley című ausztrál filmben, innen ragadt rá ez a becenév. A Bee Geesben töltött ideje alatt közreműködött a To Love Somebody és a Words című daloknál, valamint ekkor jelent meg a banda úttörő albuma, a Bee Gees 1st is.

Technikailag nem én voltam a legképzettebb dobos, de úgy gondolom, hogy a kevesebb néha több. Ha korlátok közé vagy szorítva, kreatívnak kell lenned – akárcsak Chuck Berry, aki néhány akkorddal varázsolt. Számomra ez mindig a dal szolgálatáról szólt

- mondta el dobtudásával kapcsolatban Petersen egy 2022-es interjú során.

A zenész halála mélyen megrázta a rajongókat, akik számtalan üzenetben búcsúztatták őt a közösségi médiában.

Nyugodj békében, Colin Petersen, a 60-as évek Bee Gees dobosa, gyerekszínész és kedves ember

- írta az egyikük.

Colin Petersent a volt felesége, Joanne és fiaik, Jaime és Ben gyászolják - írja a Mirror.