A rajongók nem felejtenek: elképesztő, mit ástak elő Szandi múltjából

Szandi még kislány volt, amikor megismerte őt Magyarország. 13 éves volt, tele volt energiával, nem nagyképűsködött, egyszerűen csak énekelt. Ráadásul alázatosan, kitartóan és jól. A tehetsége mellé szorgalom is járult, ezért semmi nem akadályozta meg, hogy az ország egyik legkiválóbb zenésze lesz belőle. És bizony így is lett. Szandi most egy régi újságcikket halászott elő, amely mint ifjú énekest mutatta be.

Természetesen a rajongók sem hezitáltak: elmondták, hogy nekik is megvan a cikk, elő is tudják keresni. A régi albumokat sem felejtették el, elárulták ugyanis, hogy azok voltak a kedvenceik.