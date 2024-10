Vilmos herceg elszólta magát, Katalinon kívül valakivel még megosztja az ágyát

A walesi hercegi párról köztudott, hogy számukra a család az első. György, Sarolta és Lajos jelenti a mindent. A gyerekek mellett azonban van még egy számukra fontos családtag, aki szintén szinte minden szabadidejüket követelné, sőt még helyet maguk mellett a hitvesi ágyban is: Orla, a cocker spániel. Erről pedig nem más számolt be, mint Vilmos herceg, aki halkan megsúgta: Orla szinte minden este egy ágyban alszik vele és Katalinnal.

Kiderült, egy harmadik fél mindig közéjuk furakszik az ágyban. Fotó: AFP

Orla 2020-ban csatlakozott a hercegi párhoz, miután Katalin testvérének, James Middletonnak a kutyája Luna hat egészséges kölyökkutyát hozott világra. A királyi négylábú ennek ellenére 2022-ig nem tette tiszteletét a nyilvánosság előtt. Ekkor mutatták be először a fekete négylábút egy portrén, Sarolta születésnapja alkalmából.

További érdekesség, hogy a spániel neve kelta nyelven arany hercegnőt jelent, így neki is van "titulusa" pont, mint gazdáinak. Vilmoséknek korábban is volt már házikedvencük. Lupo, aki szintén spániel volt és sajnos 2020-ban elhunyt, nem sokkal Orla érkezését megelőzőleg. Kutyusuk elvesztése azonban olyan mélyen érintette őket, hogy még a közösségi médiában is megemlékeztek róla:

Kilenc évig ő volt a családunk szíve, nagyon fog nekünk hiányozni.

Orla azonban jelenleg nem a walesi hercegipár egyetlen kedvence. Van ugyanis egy tengerimalacuk is, akit Snowflake-nek, magyarul hópehelynek hívnak. Vele kapcsolatban Vilmos elárulta, hogy habár a rágcsálót a gyerekek kapták, a ketrectakarítás szinte mindig rámarad, írja a Mirror.