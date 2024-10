Ez már a visszavonulás jele? Verstappen teljesen új dologba kezdett

Habár Max Verstappen még csak 27 éves, nem egyszer rebesgette már meg, hogy nem sokáig marad a Forma-1-ben. A hollandok háromszoros világbajnoka 17 éves kora óta részese a száguldó cirkusz világának és immáron több, mint 200 nagydíjon rajthoz állt. Jelenlegi szerződése csapatával a Red Bullal 2028 végéig érvényes, ám egy kitételnek köszönhetően, ha akar, már 2026 végén távozhat a F1-ből. És habár nem visszavonulására utal, úgy néz ki máris "mellékes" után nézett: saját ruhamárkát hozott létre.

Új kollekciót dobott a piacra. Fotó: AFP

A fiatal holland ráadásul legújabb kollekcióját a védjegyévé vált "Simply lovely" feliratozta, melynek jelentése:

Egyszerűen nagyszerű.

Verstappen ezt a rövid, ámde annál kifejezőbb mondatot domináns nagydíjai után szokta használni, amikor több másodperccel veri a mezőnyt, vagy épp a szabadedzésektől kezdve a futam végéig mindent vezetett. Épp ezért sértődtek meg rajongói, amikor hősük jelmondatát Lando Norris a Holland Nagydíjon, Verstappen hazai futamán, a kockás zászlót meglátva az első helyen ezzel reagált arra, hogy szinte egy boxkiállásnyival a mezőny előtt futott be.

Nem a háromszoros világbajnok azonban az egyetlen, akinek saját ruhamárkája van a Forma-1 világában. Rajta kívül Fernando Alonso, a spanyolok kétszeres világbajnoka is rendelkezik ilyennel, a Kimoával, továbbá a jelenlegi világbajnoki aspiráns, Lando Norris is megalapította Quadrant elnevezésű márkáját, ami kicsit továbbgondolt koncepcióval is rendelkezik: más sportágak sportolóit szponzorálja. De rajtuk kívül még Daniel Ricciardo és Alexander Albon is belevágott a divatiparba.