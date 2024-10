Nemcsak a hőfok, hanem az indulatok is fokozódnak a Séfek Séfe stúdiójában

Újabb napra ébredtek a TV2 Séfek Séfe 6. évadának versenyzői, ahol most Vomberg Frigyes osztja ki a feladatokat. A válogatón háromfős csapatokban kell kacsahúsból főételt készíteniük, azonban csak akkor kezdhetnek el főzni, amikor a baromfi bontását leokézták a séfek. Bár a csapatok kisebb-nagyobb eltéréssel egyszerre kezdhetnek majd főzni, nem biztos, hogy az idő lesz a legnagyobb ellenfelük.

Vomberg Firgyes komoly feladatot osztott ki a Séfek Séfe versenyzőinek Fotó: TV2

Fokozódnak az indulatok a Séfek Séfe versenyzői között

A csapatok igyekeztek a lehető legjobb formájukat hozni, de az ellentétek már most kezdtek kiütközni a séfjelöltek között. Az 5. pultnál Péter volt az, aki durván kiakadt Szacsira és Pamelára is a főzés és a tálalás során, mert több olyan hibát is vétettek, ami fokozatosan idegesítette őt.

Szacsi teljesen leszívta az energiámat. Elég volt, tehát én ehhez már én öreg vagyok. Elmondtam neki, megmutattam neki, ott áll mellette, így is elb*ssza, erre már nem tudok mit mondani

– mondta Péter a kamerának, majd a tálalásnál is kifakadt, akkor már Pamelára, aki folyamatosan elpakolta az előkészített eszközöket.

Péter és Szacsi többször durván összeszólalkozott a főzés során Fotó: TV2

– Pamela nagyon lendületbe volt a takarítással, folyamatosan, amit előkészítettem azt elpakolta. Inkább akadályozott, mint segített szegénykém – mondta a versenyző.

De hogy hogyan folytatódik a Séfek Séfe 6. évada, és milyen új kihívásokat sütnek ki a sztárséfek, az ma este kiderül a TV2 műsorán. Az adás végére kialakulnak a csapatok, és a séfek 6-6-6 versenyzővel indulnak neki csütörtöktől a versenynek.