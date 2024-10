Gáspár Bea vallomása: a lányai nem érettek az anyaságra

Gáspár Bea nem szereti kiteregetni a szennyest, Győzike felesége a családi dolgokat inkább otthon, a négy fal között akarja megoldani. Az ország egyik leghíresebb felesége most mégis kivételt tett, hiszen elvállalta a szereplést a Titkok Ramónával című beszélgetős műsorban, ahonnan még nem távozott úgy híresség, hogy el ne mondott volna valami sosem hallott információt Lékai-Kiss Ramónának. A TV2 műsorvezetője a jelek szerint nagyon ügyesen húzza ki a riportalanyaiból azt, amiről egyébként nem szívesen beszélnek nyilvánosan. Most Gáspár Bea is így járt...

Gáspár Bea és Gáspár Győző nem szeretik nyilvánosan kiteregetni a szennyest (Fotó: Polyák Attila)

Gáspár Bea érzései

Győzike felesége többek között arról is mesél a szerdán, a TV2 Playen adásba kerülő műsorban, hogy miért nem szeretné, ha a lánya, Evelin és Virág hamarosan szülnének...

Húszéves voltam, amikor Evelin született, ez egy ilyen fiatal felnőtt kor... én mondjuk nem tudnám elképzelni, hogy a gyerekeim szüljenek, még akkor sem, ha Evelin harmincéves. Mert még nem érettek rá. Egyik sem. Én sem voltam rá érett, sokat lepasszoltam Evelint, anyuhoz. És ezért egy kicsit lelkiismeret-furdalásom is van

– magyarázta Bea asszony, aki így folytatta:

– Mert amikor Evelin baba volt, megszületett és sírt, én nem tudtam, mi baja van. Tehát akkor is ez... olyan fura volt. Mert a férjem családja és az én családom azok nem jöttek jól ki és olyan kellemetlen volt, hogy anyukámék nem tudtak úgy jönni az anyagi helyzetünk miatt. Az én családom anyagi helyzete meg sem közelítette a Győző családjáét, és ennél fogva mindent ők akartak az uralmuk alatt tartani... Amiért nekik van pénzük.

Gáspár Bea és Lékai-Kiss Ramóna mély beszélgetést folytattak (Fotó: TV2)

Bea asszony ezen a ponton tovább fűzte a történetet, amelyből kiderül, hogy közel sincs olyan nagy béke Győzike és az ő családja között, mint azt bárki el tudná képzelni: