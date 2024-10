Csepregi Éva már hosszú ideje reflektorfényben éli az életét, akinek a fia, Heatlie Dávid is már hozzászokott, hogy édesanyjáról rendszeresen cikkeznek az újságok. Anya-fia páros nagyon összeszokott, hiszen szinte minden napot együtt töltenek, így humoruk is hasonló. A napokban Dávid reagált egy hangzatos címre, amiben édeanyja költözéséről írtak.

Csepregi Éva rendszeresen szerepel az újságok hasábjain (Fotó: archív / hot magazin)

A Heatlie Dávid TikTok oldalán látható reakcióvideóban, természetesen a fiatal zenész a tőle megszokott humorral figurázta ki a hangzatos című írást. Dávid megmutatta a nézőknek a szóban forgó írás címét: „Most jött a súlyos hír Csepregi Éváról”, majd az édesanyjához fordult.

– Jól vagy? – kérdezte Dávid aggódó arccal édesanyjától, aki mosolyogva jó kedvvel válaszolt, hogy remekül.

A kommentelők viszont sokkal inkább a rajongásukat fejezték ki a Neoton énekesnője felé.

– Neoton Familián nőttem fel, imádom Édesanyádat, és a munkásságát – írta az egyik hozzászóló.

Csepregi Éva 70 felett sem pihen, most éppen költözik

Idén is háttérbe szorult a pihenés a Neoton énekesnője számára. Csepregi Éva azonban ezt egyáltalán nem bánja, viszont ha úgy érzi, hogy egy kis nyugalomra vágyik, visszavonul az otthonába, ahol tökéletesen feltöltődhet.

– Sok minden történt velem ebben az évben, és még történik is! Most a szakmai projekteken kívül egy költözés is előttem áll. Nemsokára új otthonba költözöm, tehát elhagyom a kis lakásomat, és egy kicsit nagyobb házban élek tovább. Ezenkívül más nem változik meg az életemben, tehát továbbra is egyedül élek, csak ezentúl egy kicsit jobban elférek. A pakolástól a tervezésig mindent magam intézek el, ami nem kevés munka, de bírom a strapát! – mondta korábban a hot! magazinnak Csepregi Éva.