Örökbefogadásról vallott Vajna Timi

Hosszú évek óta folytat szélmalomharcot a gyermekvállalásért Vajna Timi. Az üzletasszony számtalan beavatkozáson, kezelésen van túl, eddig eredménytelenül. Sorra derülnek ki egészségügyi problémái, most bevallotta, nagyobb a baj, mint ahogy eddig gondolta. Arra is kitért, mit gondol a béranyaságról és örökbe fogadásról.

Vajna Timi: „Én a végsőkig elmennék”

Vajna Timi a közösségi oldalán ad hírt időről időre a gyermekvállalásért folytatott küzdelméről, kedd délután pedig hosszú bejegyzésben foglalta össze a jelenlegi állást.

–Állandó alhasi fájdalom, 15 altatás… Kiderült, nemcsak az endometriózis a baj

– vallott közösségi oldalán 24 óráig elérhető Instagram Storyban.

– Méhpolip, autoimmun betegség… Mi jöhet még? – fakadt ki kétségbe esetten, majd sorstársainak megígérte, később még beszámol a részletekről, hátha másnak segítenek ezek az információk.

– Nálam az egésznek a kiindulópontja egy (gyakran rákkeltő) vírus, az Epstein-Barr vírus (más néven mononukleózis), amit 20 évesen kaptam el, és csaknem egy hónapig voltam kórházban. Ez a vírus sajnos örökre a szervezetemben marad és az autoimmun betegségem okozója.

Az egész szervezetet gyulladásban tartja, így a petefészek antitesteket gyárt saját maga ellen, és a természetes ölősejtek száma a többszörösére nő. Ezáltal egy embrió beültetésénél a szervezet azonnal megtámadja, és elpusztítja az embriót

– részletezte.

Vajna Timi lombik- és más kezelések során van már túl, amik nem voltak veszélytelenek:



A tizennegyedik hormonkezelésnél megálltam, mert súlyos következményei lehetnek, bár én a végsőkig elmennék.

– De más alternatívákat kell keresnem. Örökbefogadás, béranyaság… Igen, de amíg volt saját petesejtem és teherbe tudtam esni – de csak természetesen (sajnos nem sokáig), erre nem is gondoltam. De erőt ad, hogy most több 45 év körüli híres magyar nő kisbabát vár… – vélekedett Timi. A leírása szerint ugyan már gondolt az örökbefogadásra, de még él benne a remény, hogy mégis hagyományos úton, saját gyermeke születhessen.

Vajna Timi ezen a ponton már gondol az örökbefogadásra is...

Negyven feletti kismamák

A 45 éves Tornóczky Anita az első gyermekét várja: Timihez hasonlóan ő is sokáig küzdött a gyermekáldásért. De a 44 éves énekesnő, Csézi is nyíltan beszélt arról, hogy lombikkezelésnek köszönheti várandósságát. Osvárt Andrea színésznő is 45 évesen lesz édesanya, a Sztárban sztár leszek! énekesnője, Sebestyén Katja pedig 42 évesen várja negyedik gyermekét.