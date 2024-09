Szardíniáról is támogatja Tóth Gabit szerelme

Ma kezdődött a TV2 Sztárban Sztár All Stars évada, ahol 24 olyan ismert ember fog valaki más bőrébe bújni, aki már bizonyította zenei sokszínűségét és tehetségét. Többek között Tóth Gabi is fellépett, aki Trap kapitánnyal közösen lépett színpadra, így érthető, hogy nagy volt a nyomás, de Gabinak nincs oka aggódni, hiszen szerelme támogatja mindenben.

Tóth Gabi és szerelme mindenben támogatják egymást (Fotó: Bánkúti Sándor)

Sajnos Tóth Gabi szerelme, Papp Máté Bence az első adáson személyesen nem tud ott lenni, mert jelenleg Szardínián van. De ez nem jelenti azt, hogy el is felejtette volna kedvesének nagy napját.

Szurkoljatok ma Tóth Gabinak!! Nekem a messzi távolból is veled dobog a szívem!

– biztosította támogatásáról kedvesét az első versenynapon!

Tóth Gabi szerelme a távolból is drukkol (Fotó: Instagram/ Papp Máté Bence)

Exével párbajozott Tóth Gabi

Gabi és Trap kapitány két évig alkotott egy párt, nagy szerelem volt köztük. S bár egy ideig még utána együtt dolgoztak, végül a munkakapcsolat is megszakadt, a férfi évekig egyedül élt utána. A Tha Shudras frontembere örül, hogy újra versenybe szállhat a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért. Hogy ehhez kiket kell legyőznie, azzal nem foglalkozik, csak szeretné élvezni az egészet. Még akkor is, ha mindeközben volt kedvesével, Tóth Gabival is harcolnia kell.

– Elnéztem a többieket a mezőnyben, nagyon erős versenyző mind, szóval biztos én leszek az első… aki kiesik. Igaz tavaly is azt hittem, és a végéig elmentem. Azt is megtanultam, hogy nem szakmai szemmel kell nézni a többieket, mert mindenki nagyon jó, szóval bármi megtörténhet. Szerintem Gabin kívül is van olyan exem, aki a szakmából van és összefutok vele – mesélte korábban a Borsnak Trap kapitány.