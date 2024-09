Tóth Gabi kiakadt, exével kell párbajoznia

És ezt most megint szeretném megmutatni az embereknek! Ha szakmai kritikát kapok, vagy ha hülyeséget mondok, azt vállalom, azért lehet engem szidni. A Sztárban Sztár All Starsnak is így állok neki, egyébként a legjobbkor jött az életembe, mert úgy érzem erre is szükség van ahhoz, hogy azok az emberek is, akik szerettek, de most egy kicsit máshogy néznek rám, hogy ők is újra Tóth Gabit lássák, az énekesnőt!