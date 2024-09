Exkluzív! Rúzsa Magdi: "Van, amikor úgy érzem, nagyon szerencsés vagyok"

Jól működik a zsűritagok között a kémia Fotó: © TV2

A Megasztár legújabb szériájában Rúzsa Magdi mellett Marics Peti, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabi alkotják a zsűrit. Az énekesnő szerint jól működik köztük a kémia, és nagyon örül neki, hogy pont ezekkel a kollégákkal hozta össze a sors.

– A zsűritársaimmal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy rendkívül hálás vagyok azért, hogy egy rettenetesen intelligens csapatban lehetek, jó emberek között. Hogy láthattam, hogy hallgathattam, ahogy az összes énekessel szépen és jó szívvel bántak. Hogy azt sem alázták meg, aki nem volt tehetséges. Aki nem volt olyan ügyes, azt is úgy küldtük el, hogy nem törtük össze a kis világát. Nagyon szép gondolatokat fogalmazott meg minden ítésztársam, minden versenyző kapott útravalónak egy jó élményt. Ez nagyon fontos számomra, hiszen azt gondolom, hogy az emberséges viselkedés is egyfajta mércéje a minőségnek.

A gyerekek és az alkotás

Rúzsa Magdi háromgyermekes édesanyaként nyilván rendkívül elfoglalt, pláne úgy, hogy mellette koncertezik és még dalokat is szerez. Az ősz folyamán ad ki például egy hat dalos kislemezt, a semmiből, Tempera címmel, melynek első dala és videoklipje szeptember 27-én jelenik meg. Hogy hogyan van minderre ideje?

Nekem semmire sincs időm… de valahogy az ember megy és csinálja. Vannak pillanatok, amikor úgy érzem, hogy nagyon szerencsés vagyok, főleg amikor váratlanul, futás közben beesik a fejembe egy nóta és még sikerül gyorsan ihletet is kapnom, hogy miről szóljon.

– Lehet, hogy a sorstól kapom most ajándékba azt, hogy sokkal könnyebben megy az alkotás. Nagyon sokat dolgoztam az elmúlt évtizedekben, talán ez most az ajándék. Vagy az is lehet, hogy félreértem az egészet, és annyira bonyolult lett az életem, hogy ami eddig bonyolultnak tűnt, az most már nem is érződik annak. Egyszerűen csak csinálom.