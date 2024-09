Mi történt? Leverte a víz Liptai Claudiát rögtön a Sztárban Sztár All Stars legelején - fotók

Ventilátorral hűtötte magát Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars második adása előtt, mielőtt még elkezdtek volna forogni a kamerák. A műsorvezetőnő hosszú idő után tért vissza a TV2 képernyőjére, és ült be a zsűriszékbe. Az ország legnagyobb házibulija vasárnap este is különleges produkciókat ígér, lehet, hogy éppen azért verte le a víz Liptai Claudiát, mert annyira izgul az előadások miatt?

Liptai Claudia Fotó: Bors

Nagyon jól érzem magam, isteni! Nagyon várjuk a produkciókat, mindent, amit ők csinálnak, hatalmas ovációt érdemel

- fogalmazott a műsor elején Claudia.