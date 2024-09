„Jó a forma” - Szabó Zsófit máris bókokkal árasztja el Andrei Mangra

Hamarosan visszatér a tévé képernyőjére a TV2 közkedvelt táncos vetélkedője a Dancing with the Stars, immáron az ötödik alkalommal. A napokban fény derült arra, az új évadban ezúttal kik mérik majd össze a tánctudásukat, így például a Mokka és az Újratervezés műsorvezetője, Szabó Zsófi is felhúzza a tánccipőt. Párja Andrei Mangra, Európa-bajnoki ezüst-és bronzérmes, valamint világbajnoki latin- és showtánc finalista lesz, aki egyben a DWTS második évadának győztese is: akkor Tóth Andi profi táncpartnereként lépett parkettre.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra / Fotó: Nánási Pál / TV2

A felkészülés már gőzerővel zajlik a nagy megmérettetésre, ezt bizonyítja Szabó Zsófi legfrissebb bejegyzése is a közösségi oldalán, ahol egy, a táncteremben készült fotót osztott meg a rajongóival.

Sziasztok! Beköltöztünk a táncterembe

- jegyezte meg Instagram-posztjában a csinos műsorvezető.

Jó a forma, jó a spicc

- jelentette ki a fénykép láttán elismerően Zsófi táncpartnere, Andrei Mangra, a kommentszekcióban.

Sok sikert, Zsófi, neked szurkolok!

- üzente a műsorvezetőnek egy lelkes rajongója.

