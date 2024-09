Így néz ki Ivancsics Ilona a szakítása után: Nem akarok egyen-arc lenni

Ivancsics Ilona a Szomszédok színésznőjeként véste be magát a köztudatba, de számos film- és színpadi szerep áll mögötte, még rendezőként is kipróbálta magát. A csupaszív színésznő túl a hatodik ikszen is remek formában van, fiatalossága titkáról pedig le is rántotta a leplet.

Ivancsics Ilona vallja: a megelőzés a kulcs, a mozgás és professzionális kozmetikumok is segítik fiatalossága megőrzését (Fotó: Facebook)

Nordic walking és arctorna

A Palikék világa csatornán, Ábel Anita műsorában vendégeskedett a Jászai Mari-díjas színésznő, a téma pedig plasztika kontra természetes szépség volt… Ivancsics Ilona az utóbbit képviseli.

Hatvanhárom éves vagyok, nem csinálok ebből titkot.

– Most így pillanatnyilag nagyon jól érzem magam a bőrömben. Hiszek a prevencióban, nálam ez abban mutatkozik meg, hogy huszonéves korom óta mindig is tornáztam, mozogtam, ez most is az életemnek a része. Heti háromszor tornázok, korábban jógáztam, ami a testtudatosságomat fejlesztette. Aztán jött a Covid, akkor nordic walking-oltam, futottam, elkezdtem az elipszisgépet használni. Az arcomra pedig… Arctornázom! Arctornázom hosszú évek óta, mellette nagyon régóta járok mindenféle kozmetikushoz. Nincsenek beavatkozások az arcomon, de különböző természetes kezeléseket szeretek kipróbálni.

Ivancsics Ilona a természetesség híve (Fotó: YouTube)

Ivancsics Ilona: „Sok elrettentő példát látok"

– Plasztikai beavatkozást nem szeretnék! Egyszerűen nem szeretnék. Jó, látom, hogy nekem nem olyan feszes a nyakam, kezem májfoltos, ráncaim vannak, de én elfogadom így magam. És engem így elfogadnak, a családtagjaim és akik szeretnek.

Őszintén szólva sok elrettentő példát látok, ami taszít. Látom ezeket az egyen felfújt arcokat. Korombelieknél. Nem akarok egyen-arc lenni.

– Hogy is lehet ezt elfogadni? Nézek képeket, amin idős, ráncos hölgyek vannak, nekem olyan szépek! Nem megkeseredett ráncokat látok, hanem hogy ez a természet rendje. Galambos Erzsi nekem jó barátom volt, mindig olyan szép volt, lehet, hogy neki töltve volt, de az még harmonikus volt. De voltak olyan kollégáim, kolléganőim, akiktől úgy megijedek, és azt mondom, hogy egyelőre biztosan így szeretnék maradni – szögezte le a színésznő, aki a legutóbbi híradások alapján a szinglik boldog életét éli.