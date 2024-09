Hoppá! Titokban megszületett a Tv2 sztárjának gyermeke

Zajlik az élet a Kincsvadászok háza táján, befejezték a második évad forgatását. A TV2 sztárjának, Kelen Annának azonban nem csak emiatt volt mozgalmas és izgalmas a nyara. A műtárgykereskedő-show gyönyörű művészettörténésze ugyanis második gyermekével volt várandós.

Nagy pocakkal forgatta a Kincsvadászok második évadát a TV2 sztárja Fotó: Instagram/Kelen Anna

Másodjára is anya lett a Tv2 sztárja

Mint arról a Bors elsők között írt, Tilla buktatta le várandós kolléganőjét a Kincsvadászok második évadának forgatása közben. A TV2 sztárja ugyanis már nagy pocakkal állt a kamerák elé, de nagyon boldog volt, hogy terhessége ellenére is tudta vállalni a szereplést. A műsorvezető szokás szerint Instagram oldalára tett fel videót a kulisszák mögül, ott mutatta meg követőinek a szakértő kerekedő pocakját, aki kérdésére elárulta, apás szülésre készülnek párjával. Kelen Anna információink szerint már világra is hozta második gyermekét és alig várja, hogy adásba kerüljön az új évad, mert ahogy tavaly is, most is nagyon élvezte a forgatást.

A műsorban az volt a legnehezebb és a való életben is mindig az a legnehezebb, hogy sokszor kerékbe kell törni az emberek elképzeléseit meg álmait, mert azt hiszik, sokkal értékesebb tárgyat hoznak magukkal. Sokszor azt hiszik, hogy ez majd meg tudja változtatni az életüket is akár, mert olyan nagy összeghez jutnak. De sajnos általában nem ez a helyzet, de van egyébként erre is példa

– mondta még júniusban a Tények Plusz kamerája előtt Kelen Anna.