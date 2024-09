Erre senki sem számított: most bárki találkozhat a S.E.R.E.G. főszereplőivel Budapesten

Már óriási várakozás övezi a TV2-re érkező, a S.E.R.E.G. című sorozatot, ami nem is csoda, hiszen az izgalmas sztorit mások mellett olyan színészek mutatják majd be nekünk, mint Csórics Balázs vagy Kamarás Iván. Az érdeklődés pedig egyre csak fokozódik, ugyanis mostantól Budapesten több helyen is "találkozhatunk" a főszereplőkkel.