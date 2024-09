Kínos! Ben Affleck családja is J-Lo pártját fogja?

Ben Affleck és Jennifer Lopez párkapcsolatát a világ legkülönbözőbb pontjairól követték nyomon a rajongók. Mindenki örömünnepként tekintett két évvel ezelőtt a nagy egymásra találásra, és mindenkinek megvan a véleménye a szakításukról is. Ben Affleck családja sem rejti véka alá, kinek a pártján áll.

Ben Affleck és Jennifer Lopez válásáról mindenkinek megvan a véleménye... (Fotó: MICHAEL TRAN)

Rokona szúrt oda Ben Afflecknek

A válás – és feltehetően maga a házasság is – mindkét felet alaposan megviselte. Míg a szakítás után J-Lo európai nyaralásra indult a barátaival, Affleck csak pár ember támogatását élvezhette: régi barátjával, Matt Damonnal látták ebédelni és állítólag korábbi feleségét, Jennifer Garnert is meglátogatta. Ők alighanem a színész pártját fogják, ám van olyan a családjában, aki elég furcsa utalást tett az üggyel kapcsolatban.

A 25 éves influenszerről, Jennifer Affleckről van szó, aki az Oscar-díjas színész másod-unokatestvérének, Zac Affleck-nek a felesége: 2019-es esküvőjük után vette fel a hangzatos vezetéknevet. A fiatal internetes sztár, aki egyébként hamarosan egy amerikai valóságshow-ban tűnik fel, egy beszédes TikTok-videót osztott meg az oldalán. Megmutatta az előtte-utáni állapotot átalakított hajáról, a videó alá pedig Jennifer Lopez ikonikus számát, a „Jenny from the block” című örökzöldet vágta be. A kommentelők szerint nem véletlen a dalválasztás: Bennek akarhatott odaszúrni vele.

Nem ez az első eset, hogy Jennifer Affleck beszól a sztárpárnak. J-Lo és Ben esküvőjekor a távoli rokon szintén TikTok-on alkotott:

„Amikor azt hiszed, te leszel a következő J-Lo… De ehelyett… Ő lopja el a te nevedet!” – viccelődött Jennifer, utalva arra, hogy J-Lo is felvehette egy időre az Affleck vezetéknevet.