Vajon igaz lehet? Meglepő pletyka terjed Azahriah-ról és a barátnőjéről

Azahriah gondosan óvja a magánéletét a Palacsintafesztiválos fiaskó óta, és hát valljuk be, valószínűleg bárki így tett volna a helyében. Történt ugyanis, hogy 2022-ben a zenésszel kicsit elszaladt a ló, a buli hevében pedig olyan dolgot tett, amit valószínűleg egyébként nem csinált volna. Ha csak annyit írunk, hogy Azahriah, toi-toi wc és egy rajongó, akkor valószínűleg tudod, hogy mi történhetett ott. És akkor még a sztoriba bekapcsolódik a fiatal sztár barátnője, Luna is, aki éppen nem tartózkodott az országban, de a netről értesült arról, hogy mi történt Szolnokon. Ezek ellenére, a Love Islandból ismert lány megbocsátott a barátjának, és azóta is boldog párkapcsolatban élnek... Vagyis reméljük!

Azahriah és Luna szakított? (Fotó: Vasvári Tamás / MTI)

Azahriah szingli vagy sem?

Az utóbbi hetekben arról lehetett olvasni, hogy a 22 éves híresség belépett a szinglik klubjába, ugyanis Luna mintha felszívódott volna mellőle. Persze, eddig sem mutogatták a magánéletüket, sőt, még közös képet sem tettek ki soha, de mégis beszédes volt, hogy mintha a lány nem a közös lakásukból posztolna. Ezen jó pár napig csámcsogtak a rajongók, hogy vajon mi lehet az igazság, ez idő alatt pedig az érintettek inkább a hallgatást választották.

Most viszont új szintre lépett a dolog, ugyanis az önjelölt netes nyomozók, – akiket akár még az FBI is alkalmazhatna – találtak pár jelet arra, hogy itt, vagy nem volt szó szakításról, vagy kibékültek azóta a szerelmesek. A detektívek meg is osztották, hogy miért gondolják ezt:

– Luna is ugyanabból a házból posztol, csak mióta felreppent, hogy szakíthattak, azóta másik helyiségből előzik. Az egyik videóban látszik a nappali-konyha kapcsolódásának az “ajtaja”, ami eddig telibe látszott, mert mindig a kanapéról liveozott. Ugyanez látszik Azi pár napos videójában is. Tehát szerintem szent a béke – fogalmazott a netes kopó, aki képes bizonyítékokkal is alátámasztotta a mondandóját, ám mégis akadtak olyanok, akiket nem sikerült meggyőznie.

Szerintem ez tényleg fura, ez az új háttér az utóbbi videókban, a sárga szoba. Viszont kb. 1-2 hete is storyzott Instán Azi, a ház bejárata előtt, és ott feküdt az ajtóban Luna macskája, nem hiszem, hogyha elment, ne vitte volna magával. Bár azt is hallottam, a fehér macska maradt Azinál, Luna meg vitte magával a feketét

– írta valaki, így a kérdés még nyitott: Azi szingli vagy sem?