„Újra az a Keresztes Ildikó lettem, aki szeretne adni” – Így van most az énekesnő az agydaganata után

Keresztes Ildikó májusban az egész országot sokkolta a hírrel, hogy novemberben agydaganatot találtak nála, sőt februárban meg is műtötték emiatt. Az énekesnő szerencsére most már remekül van és azt is eltervezte, hogy mikor tér vissza a munkához. Bár eddig nem sokat beszélt az állapotáról a Mokkában most elárulta, hogy élte meg a történteket.

Keresztes Ildikó elárulta, hol tart most a felépülése az agydaganata után (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Ildikó nem szeret betegként gondolni magára, hiszen boldog, hogy még időben sikerült kezelni a helyzetet, amire csak egy véletlen folytán derült fény:

Nem mondanám betegségnek, ami történt, inkább egy szerencsés véletlennek nevezném. Novemberben bekerültem a kórházba egy teljesen más dologgal, de ott voltam 5 napig és a különböző vizsgálatok során egyszer csak kiderült, hogy van egy agydaganatom. Semmilyen tünetem nem volt, de akkor nagyon megijedtem, mert nem tudtam, hogy ez jó vagy rossz. Az orvosok sem tudták megmondani még akkor, eltelt 4-5 nap mire csináltak egy MR vizsgálatot és kiderült, hogy ez egy jóindulatú daganat. Viszont mivel valószínű volt, hogy tovább akar majd nőni és a koponyában nincs hely ahová tudna nőni, ezért kellett megműteni. Még lenyomtam decemberben egy premiert a színházban, januárban pedig már arra vártam, hogy februárban megműtsenek.

Hál’ Istennek fantasztikus orvosom volt és nagyon nagy szerencsém, hogy hamar derült ki. Ha nem kerülök be egy másik dolog kapcsán a kórházba, akkor mondjuk egy év múlva valószínűleg jöttek volna tünetek. Sőt, az is megtörténhetett volna, hogy ahogy nő nekinyomódik valamelyik idegközpontnak, például a látásért vagy mozgásért felelősnek. Ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy még a műtét után is lettek volna maradandó következmények – vallotta be.

Az énekesnő már alig várja, hogy visszatérhessen a színpadra mindössze néhány hónap pihenő után (Fotó: Illyés Tibor/ MTI)

Persze abban a pillanatban, a kórházban korántsem kezelte ilyen higgadtan a helyzetet, hiszen ahogy bárki a helyében, ő is összetört:

Aznap, amikor ez kiderült, 4 órán keresztül bőgtem, ott összeomlottam. És ilyen állapotban vártam, hogy teljen le a négy nap és mondjanak valamit. De még akkor is azt éreztem, hogy 99%, hogy jóindulatú, de ott volt az az 1%, hogy benne van a pakliban. Nekem nagyon erős a hitem, és rájöttem arra, hogy ha most összeomlok és nem próbálom meg összeszedni magam, akkor ezzel nem segítek magamon.

A kórházban azt mondták, hogy ők még ilyen fegyelmezett beteget nem láttak, amit valószínűleg a sportolói múltamból hozok. Ott is csak az számít, hogy mi a cél és fegyelmezetten haladsz afelé, hiszen, ha te nem teszel meg mindent, hogy jobban legyél, akkor senki sem fog helyetted – tette még hozzá.