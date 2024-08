Szexi diáklánynak öltözött a kebelcsoda - Videó

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Alex Mucci ne jelentkezne valamilyen erotikus tartalommal a közösségi oldalán. Nos az olasz szépség ezúttal sem hagyta cserben a rajongóit.

Alex Mucci / Fotó: Instagram

Ráadásul egy igazán aktuális és nos lássuk be sokak fantáziáját megmozgató témához nyúlt. Szexi diáklánynak öltözött be, legalábbis megmutatta, hogy milyen dögös szettben vonulna iskolapadba, ha rajta múlna. Azt azonban le kell szögeznünk, valószínűleg, így egészen biztosan nem engednék be az épületbe, de még a szülei sem engednék ki otthonról.

Alex Mucci megint kitett magáért és olyan szexi videóval örvendeztette meg a követőit, hogy arra nem lehet panasz.