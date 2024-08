"Nem tehetjük meg, hogy itthon maradunk"- ennyit dolgozik Kulcsár Edina négy gyerek mellett

Három hete annak, hogy Kulcsár Edina négy gyermekes édesanya lett. Medox, Nina és Amara után végre megszületett a kis Dion, aki valósággal bearanyozza a család életét. Nagyon nagy boldogságban élnek, mindazonáltal sok a teendő is. Edina friss sztorijaiban arról mesélt, hogy hiába csak három hetes a kis Dion, állandó pörgésben vannak. Medox jövőre lesz elsős, ezért előkészítőre fog járni, Nina is három foglalkozáson vesz részt, és persze Amarával is közös élményeket kell gyűjteni. Ráadásul két hatalmas kutyáját is iskolába szeretné járatni.

Mi ennyi pici gyerek mellett, főleg nyári szünetben nem tehetjük meg, hogy itthon maradunk és nem visszük őket sehova. Az élet nem állt meg, sőt!

- írja Edina.

A gyermekágy nem vicc, pihenj!

- javasolta az egyik rajongó az ehhez kapcsolódó poszt alatt.