Jennifer Lopez megtette az első lépést: talán mégsem válik el?

Bár a közösségi oldalain semmi jele nem volt annak, hogy Jennifer Lopezt érdekelné férje születésnapja, úgy néz ki, személyesen mégis elment hozzá felköszönteni.

Fotó: Northfoto

Jennifer Lopez ugyanis megjelent Ben Affleck bérelt háza előtt Brentwoodban, Kaliforniában. Úgy tűnt, hogy a páros már egyáltalán nem foglalkozik egymással, most mégis kiderült, hogy ez nincs így, és a háttérben bizony tartják a kapcsolatot. Az 55 éves Grammy-jelölt énekesnőt egy bézs színű kabátban és farmerben kapták lencsevégre bérelt háza előtt.

Sokakban felmerült a kérdés, most akkor mi is történik pontosan JLo és Affleck házasságával. A sztárpár kapcsolata egyre inkább szétesőben van, már csak az a kérdés, hogy mikor jelentik be hivatalosan is, hogy válnak. Házasságuk zátonyra futásának újabb jele lett volna az, hogy a színész és az énekesnő nem köszöntötték fel egymást születésnapjaikon, de Lopez mégis meglépte, amit talán még Affleck sem gondolt volna. Főleg azután, hogy ő sem köszöntötte fel feleségét - írja a life.hu. Hogy kibékülnek-e újra, arra elég csekély az esély, de úgy tűnik, JLo-nak még mindig fontos Affleck.