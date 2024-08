Élő adásban akadt ki Kovács István Kokó: „Számomra viszont egy csaló”

Kiakadt Kovács Kokó István a Rádió1 Balázsék című műsorában, amikor a vitatott nemű olimpiai aranyérmes algériai ökölvívóról, Imane Helifről beszélgettek, hétfőn reggel. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó szerint Balázsék helytelenül védték meg Helifet. A boxoló felindultsága miatt meg kellett szakítani a beszélgetést.

Kokó Kovács István teljesen kiakadt a biológiai férfi ökölvívót védő Balázsékra (Fotó: Veres Viktor)

Kokó szerint rossz a szabályozás, mert ha valaki nőnek vallja magát, de alacsony a tesztoszteronszintje, akkor a nők között indulhat az olimpián, gendertesztet pedig nem kérnek, holott az XY kromoszóma olyan sportágakban, mint a box fizikai előnyt ad a versenyzők számára.

Véleményét meglehetősen felindultan fejtette ki a boxoló, ezért Balázsék figyelmeztették is, hogy hangvétele miatt „nehezen megy át az üzenete”. A túlzott indulatok miatt megbeszélték, hogy egy szusszanásra megszakítják a vonalat, de vissza fogják hívni, ha lenyugodott. Ráskó Eszter hozzátette, ha szükséges majd csinálnak együtt egy légzőgyakorlatot is.

Mikor újra vonalba került Kokó, megnyugtatta Balázsékat, hogy már nem ideges, csak rendkívül igazságtalannak tartja a helyzetet és zavarja, hogy sokan nem értik, miért problémás Helif esete.

Sebestyén Balázs szerint egykori ökölvívó helytelenül ábrázolja úgy Helifet, mint egy férfit, aki bemegy nőket verni, hiszen Helifet korábban több nő versenytársa is megverte már.

Képzeld, milyen gyenge férfi lehet, ha ő egyébként férfi, amikor nők meg tudták verni

– reagálta Kokó a műsorvezető szavaira.

Kokó nem először akadt ki Imane Helif miatt

Kokó korábban Helif döntőben aratott győzelme kapcsán is megosztotta véleményét a Facebook-oldalán:

– Tegnap este az algériai Khelif ugyanolyan aranyérmet nyert, (...) mint én magam 1996-ban. Olimpiai bajnok.

Sokak szerint szegény áldozat. Számomra viszont egy csaló. Khelif pontosan tudta, hogy ő XY kromoszomával rendelkezik, ami a jelenlegi tudományos ismeretek szerint a férfi nemet jelenti akkor is, ha nőnek van anyakönyvezve és az útlevelében is az áll, hogy “woman”. Génjeiben hordozza a férfi nő közötti különbséget. Férfinek gyenge, nőnek túl erős.

Még akkor is, ha valóban jó pár alkalommal kikapott már pályafutása során. Dacára a vereségeinek, nem szabadna, hogy a nők között induljon. Az, hogy kromoszóma rendellenességben szenved, ezt ő tudja, tudta. Legkésőbb 2022. május végén meg kellett, hogy tudja, hiszen az IBA által kikényszerített, és az isztambuli, WADA által is elismert laborban elvégzett kromoszómatesztet ő is megkapta. (...)

Mivel az isztambuli VB alatt én voltam a főtitkár, számomra ez nem egy teória hanem tény

– írta a boxoló, majd hozzátette: a mai őrületes világban az olimpia volt az egyetlen terület, ahol az ember még reménykedhetett a tisztességben, az igazságban.