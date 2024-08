„Egy jó nagy verbális pofonra van szüksége” – MC Hawer üzent Molnár Gusztávnak

A napokban terjedt el egy fotósorozat Molnár Gusztávról. A képek sokkolóak, ugyanis a színész magán kívül fekszik a földön, feltételezhetően ittasan. Egy évvel ezelőtt, 265 nap után lépett ki a komlói intézményből, ahova azért vonult be, hogy megszabaduljon alkoholizmusától. Már úgy tűnt, hogy jól van, időközben a szerelem is rátalált, új esélyt kapott és visszatért a színpadra is, de mindez már a múlt, ugyanis visszaesett, és a jelek szerint igen nagy a baj.

Molnár Gusztáv élete újra romokban (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Gusztáv visszaesett, újra iszik

Nincs munka, barátnő, pénz, lakhatás, szinte hajléktalanként éli az életét. MC Hawer, aki évekkel ezelőtt szintén megjárta a poklot alkoholizmusa miatt, Facebook-oldalán osztott meg egy fotót, a már említett képsorozatból, melyhez kemény véleményét is megfogalmazta.

– Kedves Molnár Gusztáv! Elvonó után lehet így is, meg úgy is. Csak döntés kérdése... Én már 11 éve más utat választottam. Kapj a fejedhez, nehogy késő legyen... A kép róla a sajtóban jelent meg, semmi közöm hozzá” – írta a posztjában a mulatós rapper, aki az egyik olyan képet is csatolta a bejegyzéséhez, melyben a színész egy kuka mellett a földön fekve kábultan alszik.

MC Hawer ezzel sokaknál nagyon kiverte a biztosítékot. Volt aki azzal vádolta meg, hogy saját magának akar ebből előnyt kovácsolni, hogy az újságok hasábjaira kerüljön, míg mások úgy gondolják, ezzel megszégyeníti Gusztit. A mulatós sztár úgy érezte, reagálnia kell arra a sok kommentre, vádakra, amik őt érték a történtek miatt.

Úgy tűnt, az elvonókúra után rendbe jön az élete (Fotó: Szabolcs László)

Nem kért a segítségből

Koczka Géza Spanyolországban nyaral, közösségi oldalán videón jelentkezett, ahol magyarázatot adott arra is, miért érezte szükségét, hogy a posztja megszülessen.

– Nem rossz szándékból raktam ki azt a fotót, ami a sajtóban megjelent. Egy közszereplőhöz ez nem méltó viselkedés, még akkor sem, ha bármilyen állapotban van.

Sokan nyújtanak felé segítő kezet, én is felajánlottam, hogy találkozzunk, beszéljük.

– Úgy volt, hogy összefutunk, aztán meggondolta magát, én pedig nem erőlködtem tovább. Azt gondoltam, hogy már érzi magát annyira stabilnak, hogy ebben a dologban nem kér a tanácsomból – mondta Hawer, aki pontosan tudja, mi jár az alkoholizmussal, hiszen évtizedeken át küzdött függőségével. Azonban 11 évvel ezelőtt sikerült végleg letennie a poharat.