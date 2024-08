Ebből már tényleg nincs visszaút: Jennifer Lopez undorodik a férje kinézetétől

Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságától, házassági válságától vagy épp pletykált válásáról hangos a sajtó már hónapok óta. A sztárpár 2022-ben mondta ki a boldogító igent, és eddig minden rendben is volt. Mára azonban már a gyűrűiket sem viselik, sőt egyre több ismerős állítja magabiztosan: már a válási papírok is készen állnak. Ezt támaszthatja alá az is, hogy Affleck a napokban teljesen új külsővel jelent meg. Márpedig radikális változáson csak akkor megy át valaki, ha épp rossz élethelyzetben van: szakított vagy másfajta krízist él át.

Az énekesnő undorodik a férjétől Fotó: Northfoto

A színészt nemrég borotvált mohikán frizurával, bőrkabátban és pilóta napszemüvegben kapták lencsevégre. Ettől a kinézettől azonban neje, vagy lassan ex-felesége(?) egyenesen undorodik. Jennifer Lopez szerint ugyanis Ben Affleck új megjelenése a színművész életközepi válságának az egyértelmű jele. Sőt, kiderült, ez utóbbi volt az, ami házassági problémáikhoz is hozzájárult mindamellett, hogy férje a hírek szerint teljesen elhanyagolta az 55 éves énekesnőt.

Jennifer szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy Ben lelkileg nincs jól, és már egy ideje egyáltalán nincs. Különben, miért dobna el egy csodálatos házasságot?

- közölte egy közeli ismerős.

Az énekesnő további barátai azt is kiemelték, hogy JLO nagyon sokat küzdött értük, ám már hónapok óta félresiklott a kapcsolatuk. A válási papírokat már rég aláírták, csupán nem adták be a bíróságra, mivel Ben úgy érzi ezzel megalázná Jennifert. Mindezt úgy, hogy további hírek szerint már készen is áll a továbblépésre. Merőben más életet képzel el magának, mit most, Jennifer mellett. Kerülni akarja a rivaldafényt minden áron, írja a Life.hu