Az RTL bukott sztárja részegen fetrengett az utcán - videó

Ennyire rossz állapotban még talán sosem volt. Visszaesett Molnár Gusztáv, a színész újra iszik. Sokkoló képek készültek róla, ahogy részegen, önkívületi állapotban fetreng az utcán. Körülbelül egy éve jött ki az elvonóról, 256 napot töltött ott, hogy szembenézzen az alkoholfüggőségével. És utána jól is volt, nem ivott és rendbe akarta hozni az életét.

Most azonban újra szétcsapta magát, a Corvin pláza előtt egy kuka mellett aludt, még a mentőt is kihívták a színészhez. Nem sokkal később már távozhatott a kórházból. Egyes információk szerint nemhogy nem kér segítséget, de még a felajánlott segítséget is elutasítja.

Állítólag a magánéleti válságát nem tudja feldolgozni. Nemrégiben ért véget a kapcsolata, de nem tudja elfogadni a szakítás tényét. Egykori barátnője ismerősei szerint zaklatja a fiatal nőt, a munkahelye és az otthona előtt is gyakran megjelenik, üvöltözik, veri az ajtót, balhézik. Már többször ki kellett rá hívnia a rendőröket is.