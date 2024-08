A TV2 izomemberét féltik a rajongók: Vajda Johnny mindenkit nyugtatott

Vajda Johnny a Farm VIP negyedik évadában tűnt fel és fizikumával azonnal meglepte a nézőket. A TV2 izomembere harmadik helyen végzett a műsorban és azóta is töretlenül építi bodybuilder karrierjét. A minap azonban rajongói megijedtek, ugyanis sokan félreértették az influenszer egyik videóját.

Vajda Johhny rajongó egyből azt hitték, valami baj van a testépítővel (Fotó: Szabolcs László)

– Pedig a 14 éves énem csak kockahasat akart nyárra. Azóta valahol elcsúszott a dolog. Most meg erőltetem magamba a 8. étkezést is egy kis extra tömegért – írja posztjában a testépítő, ami nagy aggodalmat keltett a rajongókban, azonban Johnny most tisztázta a félreértést.

Az egész egy félreértés

Többen a kommentek között és más-más platformokon is nagy aggodalmat fejeztek ki az influenszer iránt, ugyanis azt hitték, a testépítő átesett a ló túloldalára.

Ez tipikusan olyan dolog, amit többféleképpen lehet értelmezni

– kezdte a Borsnak az izomember, aki nem kínozza magát.

– Szarkasztikus kijelentés volt a részemről, nem szeretném, ha azt gondolnák az emberek, hogy kínzom magam, mert ezt az egészet nagyon élvezem. 15 évvel ezelőtt elkezdtem edzeni, mert kockahasat akartam. Apróságnak tűnt, csak jól akartam kinézni a strandon – jegyezte meg a testépítő, majd ezek után az élete teljesen megváltozott.

– Egy ilyen „apróság” által találtam meg a kedvenc hobbimat, ami a legnagyobb örömömet okozza, és azóta a foglalkozásom is lett. Ebből élhetek, ami miatt hálás vagyok – szögezte le Johhny, majd üzent is az embereknek.

Vajda Johnny azért talált rá kedvenc hobbijára, mert nem félt belevágni, valami újba (Fotó: TV2)

Nem szabad félni az újtól

Johnny megtapasztalhatta az élet által, hogy milyen, amikor valaki a szenvedélyét össze tudja kötni a foglalkozásával. Számára ez csakis úgy jöhetett létre, hogy nem félt belevágni az újba:

Ne féljünk belevetni magunkat az új dolgokba, mert bármi lehet belőlünk, csak mi szabjuk meg a határainkat

– osztotta meg velünk az izomember, akit még mindig meg tud lepni, hogy a kondizás által olyan közönséget szerzett magának, akik esetenként még aggódnak is érte.

Vajda Johnny motiválja rajongóit

Az izomember minden nap megosztja az életét, mely nagy része a kondizásra épül. Johnny olyan közösséget épít, ahol az emberek egymást motiválják: