Tóth Andi kilenc éve igyekszik feldolgozni gyerekkori traumáit

Az énekesnő ugyan még nem készül az anyaságra, de már most tudja, mire szeretné nevelni a gyermekét. Tóth Andi kilenc éve jár pszichológushoz, ebben pedig az is szerepet játszik, hogy ha majd egyszer szülő lesz, mentálisan és lelkileg is minden támogatni szeretné utódját. Helyzetét az sem könnyíti meg, hogy az interneten gyakran támadják őt.

Tóth Andinak nehéz gyerekkora volt

Az énekesnő arról beszélt, hogy szülei sosem adtak neki tanácsokat, inkább csak intelmek voltak a nevelési szokásaik.

– Idén már kilenc éve járok pszichológushoz, ha lesz majd gyerekem, szeretnék ott lenni mögötte mentálisan és lelkileg is. Arra fogom nevelni őt, hogy élje meg az érzéseit, kommunikáljon azokról velem és a világgal. Fontos, hogy érezze, igenis számít a szava és az, hogy mit érez. Az én generációmnál azt tapasztalom, hogy az emberek elnyomják az érzéseiket – árulta el a sorry! magazinnak adott interjúban. – Az sosem baj, ha egy gyereket szeretnek és szépen nevelnek. Én ezt sajnos nem kaphattam meg.

Ám mivel nehezebb gyerekkorom volt, könnyebben viseltem a sztársággal járó húzósabb időszakomat.

– Nem volt stabil támaszom, nem tudtam kihez fordulni a nehéz helyzetekben, csak magamra számíthattam – mondta Andi, aki ha szüleire gondol, illetve arra, milyen tanácsokkal látták el az élethez, egész más jut eszébe.

– Inkább intelmek voltak, hogy mit ne csináljak. Nekem nem adtak tanácsot a szüleim, sajnos. (…) Az én boldog napjaim a nagymamámhoz és az ő házához kötődnek. Ha első emléket kell mondanom, akkor mindenképp az volna, amikor először tehenet fejtem, én voltam ugyanis a tejfelelős – emlékezett vissza gyermekkorára Andi.