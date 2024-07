Újabb hírek érkeztek a műtétje után Sydney van den Boschról

A gyönyörű modell 2021-ben rosszindulatú daganat gyanúja és az erre való hajlama miatt dupla masztektómián esett át, azaz mindkét mellét eltávolították. Sydney van den Bosch akkor elárulta, azért döntött a műtét mellett, mert nem szeretne a betegségtől való félelemben élni, ám úgy tűnik, még sincs minden rendben, hiszen nemrég újra meg kellett műteni. Az elmúlt hetekben a TV2 sztárja családja körében lábadozott, most azonban újabb hírek érkeztek róla.

Sydney van den Bosch műtétje után most először adott hírt magáról (Fotó: archív/hot! magazin)

Sydney édesanyjától örökölte a daganatos betegségre való hajlamot, ezért fontolgatni kezdte a masztektómiát. Majd 2021-ben kiderült, hogy egy rosszindulatú csomót találtak a mellében, ami miatt a műtét halaszthatatlanná vált, és decemberben mindkét mellét eltávolították. A Szerencsekerék sztárja azóta többször is nyilatkozott arról, hogy egy pillanatig sem bánta meg döntését, hiszen így nem kell a betegségtől való félelemben élnie.

Sydney van den Bosch öröme most sem lehet teljes

Bár úgy tűnt az egészségével minden rendben, mégsem volt számára felhőtlen az elmúlt néhány év, hiszen túlesett egy váláson is. Tavaly azonban újra rátalált a szerelem, sőt már az eljegyzésre is sor került év elején, ami után a modell boldogabbnak tűnt, mint valaha. Most viszont az esküvőszervezés mellett újabb nehézséggel kellett szembenéznie, hiszen ismét meg kellett műteni. A menyasszony a műtét óta eltelt néhány hétben nem nagyon nyilatkozott, a beavatkozásról is csak annyit lehet tudni, hogy a korábbi masztektómiájával kapcsolatos. Most a Bors megkeresésére azonban elárulták: