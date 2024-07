Shakira vallomása: „Az exem árnyékában éltem”

A szakítás óta Shakira megtapasztalta az önállóság mámorító érzését. Az énekesnő két évvel ezelőtt nemcsak egyedülálló anyaként kezdett új életet, hanem hét év szünet után új albummal örvendeztette meg a rajongóit is. 11 évig élt együtt Gerard Piquével, akitől két fia született, a most 11 éves Milan és a 9 esztendős Sasha. Az elnyomó párkapcsolat hátráltatta nőként és énekesként is.

Shakira férje, Gerard Piqué árnyékában élet míg tartott a házasságuk (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Kiadtam néha egy dalt, de mivel Gerard árnyékában éltem, és min­den­nek róla kellett szólnia, többre nem volt módom

– vallotta be az énekesnő Jimmy Fallonnak a The To­night Show-ban, majd folytatta:

– A mostani új albumom címe igen beszédes: A nők nem sírnak többé! Azt akarom, hogy a zeném segítsen a nőknek felfedezni a saját erejüket.

Shakira gyerekei a vörös szőnyeges eseményekre is elkísérik az anyjukat (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

„Senki nem irányíthat bennünket többé!”

Az új album megalkotása Shakira számára katartikus átalakulás volt, nőként is újjászületett. Azt állítja, hogy többé egyetlen férfi sem mondhatja meg neki, mikor sírjon, hogyan nevelje a gyerekeit, miként váljon önmaga jobb verziójává. Ezután ő dönt!

Régebben elvárták a nőktől, hogy elrejtsék a fájdalmukat, és csendben sírjanak

– mondta Shakira a Hello! magazinnak, majd folytatta:

– Ennek vége! Senki nem irányíthat bennünket többé! Meg kell gyógyulnunk, de ne más mondja meg, hogyan. A nők maguk döntsék el, mikor sírjanak és meddig. Egyedül kell rájönnünk, hogyan birkózzunk meg az élet nehézségeivel, mert csak így kapunk saját erőre.

A 11 közös év alatt mindennek az önimádó Gerard Piquéről kellett szólnia (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

„A fiaim csodás gyerekek”

Kihívásokkal teli időbeosztása végre egyensúlyba került a karrier és az anyaság között. Egy évtizeddel ezelőtt még nem hitte volna, hogy ennyi nehézségen megy majd keresztül, ám a fájdalmas tapasztalataiból tanulva mostanra összeszedte szétesett élete darabjait, méghozzá igen ügyesen.

Az a lelki szenvedés, amit a Gerarddal való szakítás után éreztem, a legnagyobb volt, amit valaha átéltem

– mesélte Shakira nemrég a Rolling Stone magazinnak.

– Mintha lyukat szúrtak volna a mellkasomba, és emiatt úgy éreztem, hogy az emberek átlátnak rajtam. Sokáig tartott, amíg újjáépítettem magamat és az életemet. Az új családi dinamikám nagyon intenzív, szinte napi huszonnégy órában foglalkozom a fiaimmal. Amikor vacsora után lefektetem őket, néha olyan sokáig mesélek nekik, hogy én is bealszom, aztán már nem jön álom a szememre, és hullafáradtan indítom a reggelt.