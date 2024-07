Elhunyt az Oscar-díjas filmes, egy emberként gyászol a művészvilág

89 éves korában elhunyt Robert Towne Oscar-díjas forgatókönyvíró. A művész Los Angeles-i otthonában halt meg szerető családja körében, de halálának okát nem közölték.

Robert Towne halálát most jelentették be Fotó: AFP

Oscar-díját a Jack Nicholsonnal forgatott Kínai negyed című filmért kapta, de Az utolsó szolgálat, a Sampon és a Tarzan, a majmok ura című film forgatókönyvéért is Oscarra jelölte az amerikai filmakadémia. Olyan nagy sikerű alkotásokon is dolgozott, mint a Keresztapa és a Bonnie és Clyde. Utóbbi munkához a pszichiáterén keresztül jutott hozzá, aki bemutatta Warren Beattynek – írja a The Guardian.

Később rendezőként sikeres lett, legutóbbi filmje a Salma Hayek és Colin Farrell főszereplésével készült Kárhozott szeretők volt, amelyet ő írt és rendezett is.

Robert Towne a kaliforniai San Pedróban nőtt fel, eredeti neve Robert Bertram Schwartz volt. Kétszer házasodott, második felesége Luisa Gaule volt.

Nyugodjék békében!